Pécsett is gazdag lesz a Design Hét kínálata

Idén szeptember 29-én veszi kezdetét a DesignPécs, a régió kiemelkedő kreatívipari eseménye, együttműködésben a Design Hét Budapesttel és annak több városra is kiterjedő partnerhálózatával.



A helyi és térségi design eredmények bemutatása mellett nemzetközi vonatkozású események is várják a látogatókat a formatervezés, az építészet, a divat, a gasztronómia, és még számos egyéb alkalmazási ágból. A Design Hét Budapest idei mottójához csatlakozva a DesignPécs is nagy hangsúlyt fektet a design gazdasági hasznosulásának bemutatására, a kreatívipari, valamint a rájuk támaszkodó mikro-, kis- és közép- vállalkozások pályára segítésére és fejlesztésére.



A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Kreatív Ipari Klaszter, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és további 30 kreatívipari vállalkozás hosszú évekre visszavezethető együttműködésének köszönhetően idén is közel száz rendezvénnyel társul a DesignPécs a Design Hét Budapest eseménysorozathoz.

A DesignPécs célja, hogy megismertesse a közönséget a régió kiemelkedő kreatívipari eredményeivel, azok létrehozóival, és a munkájukat támogató - mind szellemi javakat, mind a tőkét biztosítani képes - intézményrendszerrel.

A DesignPécs szeptember 29-től október 8-ig várja az érdeklődőket technológiai, építészeti, képzőművészeti vonatkozású designkiállításokkal, divatbemutatókkal, nyitott designlaborokkal, -műhelyekkel, kihelyezett szemináriumokkal, képzésekkel, workshopokkal, vásárokkal, fórumokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel. Ezekben a napokban koncentráltan vonulnak fel a magyar és nemzetközi szinten is ismert márkáink által reprezentált helyi nevezetességek: a kesztyűipar, az orgonagyártás, az ékszerkészítés, az építészet, a járműgyártás, vagy a bútoripar. A mindezeket támogató legújabb kori technológiáknak és az ezek alkalmazásában megfigyelhető trendeknek pedig külön kiállításokat is szenteltek a szervezők: a 3D tervezés és nyomtatás, a kézműves termékek reneszánsza, az alulról építkező vállalkozói kezdeményezések, vagy éppen a hagyományok újragondolása, mind visszaköszönnek a programok között.

A szakmai hét időrendben szeptember 29-én este 6 órakor a Határtalan Design kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A Nádor Galériában október 20-ig látogatható tárlat a Pécsi Tudományegyetem és partnerintézményei alkotásaiból, valamint a Brnoi Egyetem tanárainak 3D szobraiból kínál egy izgalmas válogatást. A DesignPécs hivatalos megnyitója a Design Hét Budapest rendezvénysorozatot védnöklő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének, dr. Łuszcz Viktornak a részvételével szeptember 29-én este 7 órakor lesz, a Király utcai Nanában, a Vállalkozói Kiállításon. Ezen a kiállításon a résztvevők olyan Baranya megyei vállalkozások, amelyek tevékenysége jól prezentálja a régió felívelő kreatív iparát. A DesignPécs programja tavalyhoz hasonlóan idén is az ipari fellendülés, a technológia és az innováció irányába mozdult el, és erre ösztönzi partnereit is. A megnyitó napján a Magyar Formatervezési Tanács a Pécsi Tudományegyetem meghívására kihelyezett ülést tart, melyen az egyetem, a kamara és a testület feltérképezik az együttműködési lehetőségeket a kreatívipar innovációs potenciáljának élénkítése, továbbá a regionális kreatív álláshelyek számának gyarapítása érdekében.

Az üzleti szempontból legnagyobb érdeklődéssel várt esemény az október 4-6. között megrendezett Open4Business Networking Event, melyre 150 vállalkozást várnak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Majorossy Imre u. 36. alatti irodaházába. A szervezők várakozásai szerint az Open4Business félezer kétoldalú üzleti tárgyalásnak adhat otthont, jelentős részben nemzetközi szereplők részvételével. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a külföldi vállalkozók jelenlétét nemzetközi szinten is ismert szervezetek bevonásával biztosította: a Temesvári Kreatív Ipari Klaszter, a Duna Régió Stratégia Baden-Württembergi irodája, a Magyar Nemzeti Kereskedőház és az Enterprise Europe Network nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózat mellett a Pécsi Tudományegyetem PTE Jubileum 650 Projektirodája és a PTE Diaszpóra hálózat közreműködött a rendezvény népszerűsítésében és a résztvevők toborzásában. Az üzletember-találkozók mellett plenáris ülések, fórumok, egyéni tanácsadások, céglátogatások és networking események is helyet kapnak a programban, elsősorban a tudásipar, a gépipar, a kreatív ipar, a kereskedelem, a klaszter alapú együttműködések, és a női vállalkozások ösztönzése témájában. A rendezvény keretében valósul meg a Connect-IT IT klaszter konferencia, a DesignPécs kamarai eseményei, valamint a Duna Régió Stratégia Baden-Württembergi irodájának workshopjai.

Október 5-6-án a III. PTE 3D Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciát rendezik meg a Szentágothai János Kutatóközpontban az Ifjúság útja 20. alatt. Ezen a nemzetközi konferencián idén elsődlegesen a 3D nyomtatás orvosbiológiai alkalmazása lesz fókuszban a kétnapos konferencián emellett művészeti és design témában is számos előadást és workshopot szerveznek. A rendezvény fővédnöke Dr. Palkovics László, Felsőoktatásért Felelős Államtitkár, védnökei Dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere, valamint Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora. Ugyancsak a 3D technológia témájában tartanak workshopot október 6-án, 10 órakor a Nádor Galériában.

