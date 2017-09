Pécsett fórumozik a Magyar Önvédelmi Mozgalom, új életre kel a radikális csapat

Dunántúli körútja részeként pénteken Pécsre érkezik László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) vezetője, aki korábban a betiltott Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület elnökeként tevékenykedett. Joggyakorlás és segítségnyújtás, szerinte ezek a szervezet legfontosabb feladatai.

Néhány évvel ezelőtt Pécsett és Komlón is rendszeresen tettek, mint ők mondták, „egészségügyi sétát" a Magyar Önvédelmi Mozgalom egyenruhás tagjai. A városi szervezet az utóbbi időben ugyan létezett, de aktivitása valamelyest csökkent. Most azonban újabb tagok adták be jelentkezésüket.

- Pécsről és a környező településekről többen is kérték felvételüket, az új tagoknak egy állampolgári ismeretekből álló feladatlapot kell kitölteniük. Emiatt érkezem pénteken a városba, valamint egy fórumot is szervezünk - tudtuk meg László Attilától, a MÖM vezetőjétől.

Kérdésünkre elmondta, a szervezet „állampolgársági joggyakorlással" foglalkozik, a szabályokat nem akarják átlépni, ezért is fontos, hogy a tagok tisztában legyenek a vonatkozó paragrafusokkal.

- Önvédelem, közösségépítés és karitatív tevékenység a fő feladatunk, a jogállamiság keretei között állunk ki az érdekeinkért. A hivatalos szervek felé jelezzük azokat problémákat, amelyekről tudomást szerzünk, illetve a közvéleményhez fordulunk ilyen esetekben. Általában ezt követően előremozdulás történik az ügyekben - magyarázta.

Segítség vagy olaj a tűzre? A Magyar Önvédelmi Mozgalom főleg a kelet-magyarországi településeken rendelkezik jelentősebb tagsággal. Többek közt Tiszaföldváron és Orosházán is tartottak demonstrációt az ott élők hívására, akik az elszaporodó bűncselekmények miatt kérték a segítségüket. Persze, ennek nem mindenki örült, egyes vélemények szerint az ehhez hasonló akciók nem oldják meg a problémákat, adott esetben inkább súlyosbítják azokat.

László Attila korábban a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület elnöke volt, a szervezetet azonban a bíróság betiltotta. Most nem akarnak hasonló forgatókönyvet.

- A Szebb Jövőért Egyesületet néhány szervezet mindenféle alaptalan váddal feljelentették, gyakorlatilag a fél életemet a bíróságon és a rendőrségen töltöttem abban az időszakban. Ezt még egyszer nem szeretném, ezért a MÖM nem egy bejelentett egyesület, így nem tudnak keresztbe tenni nekünk.

Megtudtuk, a mozgalom tagjai között találhatóak Jobbik-tagok is, illetve akad, aki egy új radikális szervezetben vállal szerepet, ám állítják, egyik párttal sem állnak hivatalos kapcsolatban.

A pécsi fórumot szeptember 29-én, pénteken délután hat órától tartják a Ferencesek utcája 27. címen.



Képünkön: a pécsi tagok plakátolnak a Rákóczi úton.