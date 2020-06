Pécsett és Mohácson is őrtüzek gyúlnak a gyalázatos trianoni diktátum évfordulóján

Több cserkészszövetség szervezésében a világ számos pontján megemlékeznek június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójáról. A kezdeményezéshez több baranyai településről csatlakoztak, így többek közt Pécsett, Mohácson és Komlón is őrtüzeket gyújtanak 20 óra 20 perckor.



Június negyedikén lesz száz éve annak, hogy aláírták a trianoni békediktátumot. A hazánkra erőltetett döntés következtében a Magyar Királyságot példátlan igazságtalanság érte 1920-ban: elvesztette területének körülbelül kétharmadát, lakosságának több mint a felét. A gazdaság egyik alapját jelentő bányák túlnyomó része is a szomszédos államokhoz kerültek, valamint a közlekedési hálózatot is gyakorlatilag „szétvágták".

Idén azonban nemcsak a gyalázatos trianoni diktátumnak van kerek évfordulója. Tíz esztendeje ugyanis, hogy a parlament lehetőséget adott az egyszerűsített honosításra, így közjogi értelemben is az anyaország részévé válhatnak, állampolgárságot kaphatnak a magyar nemzetiségű emberek.Erre is emlékeznek azok, akik június 4-én, csütörtökön őrtüzeket gyújtanak a világ számos pontján.- Az eseményt a magyar közösséghez tartozásunk szimbólumaként fogalmaztuk és hirdettük meg - mondta el érdeklődésünkre Jakab Annamária, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke. Hozzátette: önkormányzatok, intézmények, közösségek és magánemberek csatlakozását várják.Az Összetartozásunk Tüze elnevezésű kezdeményezés iránt hatalmas az érdeklődés. Vasárnap estig 49 országból, összesen 1253 településről jelezték, hogy őrtüzeket gyújtanak. Az esemény honlapján, aoldalon elérhető térképen baranyai helyszíneket is jelölnek, többek közt Pécsett, Komlón, Mohácson, Szigetváron, Harkányban, Beremenden és Szászváron is lángok világítanak majd.Természetesen az elcsatolt területeken is rengeteg helyről csatlakoztak az eseményhez, de Európa több országában, sőt még az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Afrikában és Indiában is őrtüzeket gyújtanak június 4-én.