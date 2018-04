Pécsett, a Kodály Központban lép fel Kovács Ákos

Ötvenedik életévét és pályafutása 30. évfordulóját turnéval ünnepli Ákos. A jubileumi koncertsorozat nyitóeseménye április 7-én szombaton lesz a Müpában, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.



"A Müpához méltó előadást tervezünk, de nem maradhat el az elmúlt három évtized néhány vicces vagy izgalmas pillanatának megidézése sem. Hangvételében talán az Andante- vagy a 40-es koncertsorozathoz lehet hasonlítani, amit tervezünk, ami azonban minden korábbi előadásunktól különbözni fog" - idézte Kovács Ákost a közlemény, amelyet a menedzsment csütörtökön juttatott el az MTI-hez.



A jubileumi Müpa-koncertet tavaly áprilisban jelentette be az előadó, aki most pénteken ünnepli 50. születésnapját. Az előadásra gyorsan elfogytak a jegyek, akárcsak az emiatt meghirdetett második előadásra, amely vasárnap lesz. Az érdeklődés nyomán szerveződött meg az országos turné: áprilisban és májusban tíz helyszínen 18 alkalommal látható és hallható ez a műsor.



Az Ákos 50 kétfelvonásos, akusztikus műsor lesz, amely az egyszálgitáros daloktól jut el a zenekari megszólalásig; utóbbit egy mintegy negyventagú kórus egészíti ki. A turné során lesznek dupla és tripla koncertek is, a legkisebb helyszín a kecskeméti Katona József színház, a legnagyobb a győri Audi csarnok, de a program Londonba is eljut.



Az Ákos 50 turné főtámogatója a Szerencsejáték Zrt., a társaság valamennyi koncertlátogatónak egy ingyenes maxi CD-t ajándékoz. A turné állomásai: április 7-8. (Müpa), április 13-14. (debreceni Kölcsey Központ), április 21. (szombathelyi Arena Savaria), április 28. (győri Audi Aréna), április 30. (London, The Clapham Grand), május 5. (Veszprém Arena), május 10-11-12. (pécsi Kodály Központ), május 18. (Kecskeméti Katona József Színház), május 19-20. (Szegedi Nemzeti Színház), május 25-26-27. (Budapest, Erkel Színház).



Ákos a 30 évvel ezelőtt alakult szintipopos Bonanza Banzai frontembereként lett ismert a nyolcvanas években, a zenekarral 1995-ig kilenc albumot jelentetett meg. Szólóelőadóként még nagyobb sikereket ért el, 19 magyar és hat angol nyelvű albumot készített, de írt verses hangjáték-albumot, hangoskönyvet és színdarabhoz zenét is. Számos zenei díjat kapott, 2012-ben Kossuth-díjat vehetett át.