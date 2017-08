Pécs Szépét választották a második udvarhölgynek a Magyarok Világszépe versenyen

Zelcsényi Zsófia, az idei Pécs Szépe Szépségverseny győztese ismét szép eredményt ért el, nemrég a Magyarok Világszépe elnevezésű versenyen a második udvarhölgy címet kapta meg.



- Hogy érezte magát a versenyen?

- Szuper volt, élveztem mindent. Az egész verseny egy show keretén belül zajlott, latin táncosok, tűzzsonglőrök léptek fel velünk. Látványos volt az egész. Még külön dalt is írtak erre az alkalomra, amit együtt énekeltünk el az eredményhirdetésen. Sokat köszönhetek Varga Andrea Lusy-nak, a Pécs Szépe Szépségverseny tulajdonosának, aki végig mellettem volt, s a versenyre is benevezett.



- Hány napig tartott a megmérettetés?

- Kilencnapos felkészítőtáborban vettünk részt Balmazújvárosban. Az elején tizenkilencen voltunk, majd két lány kiesett a verseny alatt. Így tizenheten folytathattuk, s a végén lett egy top tíz, ebből kerülhetett ki a három győztes.

- Meséljen kicsit a felkészülés folyamatairól.

- Sokat próbáltunk, például a színpadi járást, mozgást, s a koreográfiát is rengeteget gyakoroltuk. Részt vettünk forgatásokon Balmazújvárosban, s Debrecenben is. Voltunk állatkertben, s az ország legnagyobb, száz fős szaunájába is eljutottunk.

Névjegy Zelcsényi Zsófia 1997. augusztus 31-én született Dombóváron. Családjával él, két testvére van, egy húga, s egy bátyja. Idén érettségizett, s felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. Szabadidejében népdalokat énekel és táncol. Népdaléneklési versenyeken is részt vett. 2017-ben megnyerte a Pécs Szépe Szépségversenyt, majd a Magyarok Világszépe versenyen a II. udvarhölgy címet kapta meg.

- Milyen feladatokat kellett végrehajtaniuk a döntőben?

- Különösebb feladatokat nem kaptunk, ruhás bemutatók voltak. Az első egy rövidnadrágos kombó volt, Miss Intercontinental emblémával ellátott pólóval. Fel kellett vennünk egy csinos koktélruhát, majd egy bikinis bemutató volt, végezetül pedig egy estélyi ruhában léptünk a közönség elé.

- Hogyan zajlott a koronázás?

- Tele volt a színpad, ekkor léptek fel a táncosok és a tűzsonglőrök is. Estélyi ruhában énekeltük el a verseny dalát, majd a top tízből kerültünk ki hárman. Én a második udvarhölgy címet kaptam meg a zsűritől, aminek nagyon örültem. Az első udvarhölgy egy szabadkai lány lett, Cvijin Blanka, aki tavaly is elvihette ezt a címet. A koronát pedig a debreceni Senánszky Flóra fejére tehette Ary Petronella önkormányzati képviselő és Fásy Ádám. Hatalmas tapsot kaptunk a közönségtől.

- Lesz folytatás? A jövőre nézve mik a tervei?

- Egyelőre nincs tervben újabb verseny, persze bármi megtörténhet. Felvettek a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, így szeptembertől itt folytatom a tanulmányaimat. A Magyarország Szépe (Miss World Hungary) szépségversenyre szeretnék később eljutni, nagy álmom válna valóra ezzel. De a közeljövőben a tanulásra koncentrálok majd.