Pécs az informatikai szektor meghatározó szereplője, és a fiatalok kedvelt célállomása is lehet

A város fejlődésének, a helyi vállalkozások jövedelmezőségének és a település népességmegtartó képességének is előnyére vált Kolozsváron az informatikai szektor megerősödése, így Pécs esetében is megéri tovább erősíteni az ágazatot - vélekedik Decsi István (képünkön) pécsi alpolgármester, aki az erdélyi városban folytatott tárgyalásokat.

A polgármesteri hivatal közleménye szerint „a pécsi városvezető az elmúlt héten tartott Magyar Napok rendezvénysorozat ideje alatt tanulmányozta a határon túli, még ma is jelentős számú magyar lakossal rendelkező város gazdaságpolitikáját, egyben a helyiek megtartását célzó erőfeszítéseket.

Decsi István szerint Kolozsvár az elmúlt években a térség meghatározó szereplővé vált az informatikai szektor területén, ami temérdek előnyt jelentett a település és az ott élők, azon belül is a jól képzett, nyelveket is beszélő fiatalok számára.

Kolozsváron a fiatalok aránya mára már jelentősen nagyobb, mint az ország fővárosában és a fiatalok elvándorlásának mértéke is messze elmarad a bukaresti térséghez képest

- A város az utóbbi időszakban bebizonyította, hogy egy nehéz helyzetben lévő város is képes arra, hogy akár európai térségi viszonylatban is kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Kolozsvár ugyanis rövid idő alatt, megfelelő városvezetői döntésekkel és intézkedésekkel a régió meghatározó szereplőjévé az IT szektor területén - vélekedik Decsi István.

Gyakorlatilag Kolozsvár ma az erdélyi és romániai fiatalok számára célterületévé vált.

- Kolozsváron 5 év alatt másfélszeresére, 1235-re nőtt az informatikai cégek száma és a városban több, mint 20 ezer fő dolgozik ebben az iparágban, ez a munkavállalók 12,5 százaléka. A Romániában működő IT cégek közül majdnem minden tizedik Kolozsváron telepedett le, amelynek köszönhetően 5 év alatt a helyi szektor termelésének mértéke a háromszorosára növekedett, éves árbevételük elérte a 2,6 milliárd lejt, tehát 182 milliárd forintot - tette hozzá az alpolgármester.

Decsi István szerint az erdélyi város fejlődésben figyelemre méltó a település és az egyetem közös stratégiája, gyakorlatilag ez a motorja a soha nem látott fejlődésnek.

- A kolozsvári egyetem 40 céggel áll partnerkapcsolatban, amelyek a duális képzések, workshopok, szakmai fórumok részeként tevékeny és aktív módon vannak jelen az oktatás mindennapjaiban. Méghozzá olyan nagyvállalatokról van szó, mint például a Bosch vagy a Siemens. A Matematikai és Informatikai Kar két alapképzésén felül 10 piacképes, gyakorlatorientált mesterképzéssel járul hozzá a versenyszféra igényeinek kielégítéséhez - mondja az alpolgármester.

Decsi István szerint Pécs számára a nagyfoglalkoztatók jelenléte is szükséges, ugyanakkor a képzett, nyelveket beszélő, az egyetemen versenyképes tudást megszerző fiatalok nélkül nem érhetünk el jelentős fejlődést városunkban.

- Kolozsvár példája jól mutatja, hogy a megfelelő intézkedésekkel, az egyetem és a város kapcsolatának erősítésével a diplomát szerző több ezer hallgatót helyben lehet tartani, s olyan káros folyamatokat lehet megállítani vagy éppen visszafordítani, mint az elvándorlás.

- Az IT szektor azért is jelent nagy lehetőséget Pécsnek, mert ennek esetében a földrajzi elhelyezkedés kevésbé meghatározó, mint egy termelőüzem esetében, az ember maga jelenti az erőforrást és mellékessé válik a földrajzi helyzet. Pécsett itt van a tudás, itt van az a bázis, amely ajtókat nyithat a nagyvállalatok számára is. Szerencsés lenne, ha ezen ágazatban tovább erősödnénk, ezért tennünk kell - mondja Decsi.

Az alpolgármester emlékeztetett arra is, hogy Pécs történelme megmutatta: gazdasági értelemben sérülékeny egy város, ha egy lábon áll, azaz egy-egy nagyfoglalkoztatóra épít. Ezt a bányák bezárása és az Elcoteq csődje is illusztrálja.

- A külföldi jó példák és gyakorlatok azonban valós, működő és kipróbált példákat mutatnak be, amelyekből tanulva újjá épülhet Pécs foglalkoztatási struktúrája. Szerencsés, hogy Pécsett ez a folyamat már megindult, hiszen az elmúlt években több, a informatika területén meghatározó szereplő is letelepedett a városban, illetve növelte állományát és kapacitásait. Átgondolt és következetes lépésekkel, együttműködve az egyetemmel és meghallgatva a szektor képviselőit Pécs nem csak a hazai informatikai szektor meghatározó szereplője, de a fiatalok kedvelt célállomása is lehet - tette hozzá az alpolgármester."