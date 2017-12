Páva Zsolt a pécsi Soros-központról: a helyi választási kampányba is be akarnak avatkozni

Elfogadhatatlan, hogy egy, az Egyesült Államokban élő nyugdíjas bácsi a milliárdjai felhasználásával közvetlenül is beavatkozik a magyar választási kampány mellett most már a pécsibe is - jelentette ki Páva Zsolt, Pécs polgármestere szerdán a Rádió1-nek adott interjújában annak kapcsán, hogy Soros György 130 millió forinttal bélelt ki egy pécsi alapítványt.

Hosszabb interjút adott szerdán délelőtt Páva Zsolt (képünkön)a Rádió1-nek. Pécs polgármestere többek között beszélt a Bogányi-zongora Kodály Központba érkezéséről. Kiemelte, a csodálatos hangszer a kormány ajándéka a városnak, így az az önkormányzat számára nem került pénzbe.



Hozzátette, a zongora megvásárlására indított pécsi közadakozás révén mintegy hárommillió forint gyűlt össze. Ezt az összeget a hangszer szállítása, hangolása során felmerült kiadásokra költötték.

A polgármester hangsúlyozta, most már három csodálatos versenyzongora közül választhatnak a Pécsre érkező művészek, ami emeli a Kodály Központ tekintélyét, rangját.



Páva Zsolt az interjúban a Soros György által pénzelt pécsi alapítvány kapcsán is kifejtette véleményét.



- A bevándorlási hullám három éve érte el Európát s vele Magyarországot, ami mind a mai napig rengeteg kockázatot hordoz - fogalmazott a politikus. - Az Európa Unió prominensei támogatják, Magyarország elutasítja a migránsok befogadását. S ekkor egyszer csak felbukkan Soros György, aki megmondja nekünk és a nemzetközi közösségnek, hogy mit kell tennünk. Nem is értem, hogy egy, az Egyesült Állomokban élő nyugdíjas bácsi miért avatkozik bele a milliárdjaival a magyar választási küzdelembe, s miért bratyiznak vele az unió vezetői - fogalmazott a polgármestere.



Páva Zsolt hozzátette, egyáltalán nem tartja örömteli fejleménynek, hogy Soros 130 millió forinttal támogat egy pécsi alapítványt is. Szerinte nyilvánvaló, hogy ezzel a helyi választásba is be kíván avatkozni a milliárdos. Úgy vélte, a milliói segítségével egy olyan központ jön létre Pécsett, ahol a Soros-terv megvalósításáért dolgoznak.



- Mindebből nem kérünk. A jövő héten esedékes közgyűlésen a képviselők elé kerül majd egy nyilatkozat, amelynek elfogadásával kifejezzük a tiltakozásunkat Soros György helyi ügyekbe való beavatkozása miatt, s a pécsi polgárokat is arra kérem, határozottan utasítsák el ezt - zárta gondolatait Pécs polgármestere.