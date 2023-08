Pásztorkutyák versenyeznek a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontban

Magyar pásztorkutyák terelőversenyének ad otthont augusztus 12-én a dél-baranyai Szaporcán található Ős-Dráva Látogatóközpont - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület rendezésében megvalósuló egész napos eseményen a magyar pásztorkutyák őshonos juhok hajtásában, terelésében versengenek majd.

A tájékoztatás szerint a program alatt úgynevezett ösztönpróba keretében mód nyílik a juhokat eddig még nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is. A programon a hagyományos pásztorviseleteket és -eszközöket is láthatják az érdeklődők, a résztvevőket íjászat, kisállat-simogató, természetismereti foglalkozások, gyerekprogramok, valamint a helyi termelők és kézművesek bemutatója is várja.

A DDNPI tájékoztatója felidézte: évszázadokon át a legeltető állattartás képezte Magyarország mezőgazdaságának gerincét; az országban felhizlalt, majd külföldre hajtott jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának is nevezték hazánkat.



Képünk illusztráció.