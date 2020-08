Panelház erkélyen álltak neki grillezni a fiatalok, a szomszédok persze kiborultak

Egyik pécsi, kertvárosi olvasónk kereste fel nemrég lapunkat, hogy megossza furcsa élményét. A hölgy - aki a nevét nem akarta nyilvánosságra hozni - munkatársunknak elmondta, a napokban erős ételszag és füst borította be a lakásukat, ennek nyomát pedig hamar kiderítették: az egyik lakás erkélyén néhány fiatal úgy döntött, grillezni kezd. A közös képviselő szerint ez nemcsak zavaró, hanem erősen tűzveszélyes is.



Nem számít ritkaságnak, ha a társasházban élők arról panaszkodnak, hogy a szomszéd túl hangosan hallgatja a zenét, valaki a vasárnapi ebéd idején áll neki fúrni, de az is gyakori, hogy az elmaradó közös költség miatt áll a bál. Ami azonban nemrég az egyik pécsi panelházban történt, igazán meglepő.

Olvasónk arról számolt be, hogy a napokban férjével erős ételszagot éreztek, ami mellé még füst is beszállt a lakásukba. Mint az a szerkesztőségünknek küldött levélből kiderül, először azt hitték, tűz ütött ki, emiatt megriadtak, ám ez az érzés hamar átcsapott döbbenetbe. Amikor kinéztek ugyanis az ablakon, látták, hogy a ház egyik erkélyén egy fiatalokból álló társaság vidáman állja körbe a grillsütőt, ahol javában készültek a húsos, sajtos ételek.Miután a felháborodott hölgy olvasónk - aki a nevét nem szerette volna megosztani a nyilvánossággal - átszólt a lakótársaknak, azt a választ kapta, hogy a grillezést semmi sem tiltja.Más állásponton van Páncél Anikó közös képviselő, aki ugyan nem az említett ház ügyeit intézi, de készséggel válaszolt kérdéseinkre. Elmondta, ez nemcsak a lakásokba beáramló szagok és a füst miatt aggályos, hanem rendkívül balesetveszélyes is, könnyen tűzeset lehet a vége egy vidámnak indult sütögetésnek.Felhívta a figyelmet, ha az erkélyen való grillezés visszatérő probléma a házban, a lakók a szervezeti és működési szabályzatban rögzíthetik ennek tiltását. Hogy ebből végül mit tartanak be, az nagymértékben függ az adott közösségtől. Végső esetben birtokvédelmi eljárást is indíthatnak a jegyzőnél a panaszosok, amelynek keretében eltilthatják az adott tevékenységtől a gondot okozó szomszédot.Páncél Anikó érdeklődésünkre elmondta, az olvasó története meglehetősen egyedinek nevezhető, ilyenről korábban még nem hallott.

Képünk illusztráció.