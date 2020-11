Panasz: nem készült fel a pécsi önkormányzat a karanténban miatt bajban lévők segítésére

Nyílt levelet fogalmazott meg a napokban a Kertvárosban működő Mosolymanó Egyesület elnöke, Vörösné Deák Andrea. A civilek vezetője azt írta, egyre több olyan pécsi keresi fel, aki a karantén miatt komoly bajba került, de a városvezetés nincs felkészülve a helyzet kezelésére. Sajnos a családok egy részének a kialakult helyzet miatt az is nehézséget okoz, hogy élelmiszerhez jussanak.



Nagy a baj a városban. A koronavírus-járvány miatt - és az érdemi önkormányzati segítségnyújtás elmaradása következtében - egyre több család számára válnak rendkívül nehézzé a mindennapok. Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó Egyesület elnöke a napokban nyílt levelet írt a városvezetésnek, a civil szervezet vezetőjét ugyanis egymás után keresik fel a karanténba került, kétségbeesett pécsiek.

Az ismert közösségi oldalon közzétett írásban az olvasható, a legnagyobb probléma, hogy olyan családok élnek a városban, akik élelmiszerhez is nehezen jutnak hozzá. Főleg azok vannak komoly bajban - folytatódik a nyílt levél -, akik napi fizetést kaptak, ők ugyanis alkalmi munkavállalóként nem jogosultak táppénzre.A helyzetet nehezíti, hogy a családi pótlékot sem tudja mindenki felvenni, mert a postás nem kézbesít készpénzt a karanténban lévő lakásba - áll a bejegyzésben.Vörösné Deák Andrea arról számolt be, hogy egy fiatal pár napról napra él a bezártságban, nincs tartalékuk. Egy háromgyermekes anyuka pedig, aki a cukorbeteg nagypapával is együtt lakik, azzal kereste fel a kertvárosi egyesületet, hogy élelmiszer mellett vércukorszintmérőre és tesztcsíkra van szükségük. A karantén miatt rendkívül nehéz a helyzetük.

A civilek vezetője úgy látja, Pécs nincs felkészülve az „ilyen jellegű segítségnyújtásra".



A nyílt levélből kiderül, hogy sok olyan család került bajba, akik nincsenek regisztrálva a Mosolymanónál, ám az egyesülethez nem érkezik annyi adomány, hogy minden nehéz helyzetű pécsinek támogatást adjanak.



Képünk illusztráció.