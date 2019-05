Ötvennel növeli létszámát pécsi IT-központjában az ALDI

Új épületbe költözött az ALDI informatikai támogatási központja Pécsett, ezzel párhuzamosan pedig újabb szolgáltatásokat nyújt a pécsi részleg az európai ALDI-hálózat tagjainak. A profilbővítés következtében számos új munkahelyet hoz létre a baranyai megyeszékhelyen a vállalat.

Immár hat éve, hogy Biatorbágyon 2013 januárjában megkezdte működését az ALDI Dél vállalatcsoport európai üzleteinek informatikai támogatását végző IT-központ. A magyarországi áruházakat üzemeltető ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. keretén belül létrehozott osztály működésének kezdetén magyar, német és angol nyelven nyújtott első szintű, úgynevezett first-level informatikai támogatást mintegy 3300 európai ALDI-üzletnek. Az osztály által nyújtott szolgáltatás az áruházak rendeltetésszerű működéséhez szükséges informatikai berendezésekre és alkalmazásokra terjedt ki.



2018-ban újabb mérföldkőhöz érkezett az IT-részleg, hiszen önálló cégbe, az ALDI International IT Services Kft.-be (ALDI IIT) szervezte a vállalat ezt a szolgáltatást, és ezzel párhuzamosan a biatorbágyi egység mellett Pécsett is szolgáltató központot nyitott a cég. Az ALDI IIT Magyarországról támogatja többek közt az ALDI Dél vállalatcsoport új informatikai rendszerének üzemeltetését és biztosítja mintegy 3800 európai ALDI-üzlet informatikai rendszerének zavartalan működését. A vállalat szakemberei a magyar mellett német, angol, olasz, szlovén és francia nyelvterületű országoknak nyújtanak támogatást.



2019-ben további fejlesztést hajt végre a vállalat: bővíti az ALDI-n belül nyújtott szolgáltatások portfólióját, és az európai üzlethálózat informatikai rendszerének támogatása mellett immár 55 logisztikai központ és igazgatási irodaház IT-rendszerének is támogatási szolgáltatást nyújt. Emellett a vállalat bizonyos informatikai rendszereinek monitoringtevékenységét is a pécsi központ végzi.



A most felvett tevékenységi körökhöz új, a korábbinál lényegesen nagyobb ingatlanba költözött áprilisban a pécsi központ, amelyet az önkormányzattól bérel a vállalat. Ezzel párhuzamosan az eredeti tervhez képest 50%-kal növeli létszámát Pécsett a cég és még ebben az évben 50 fő felvételét tervezi. A szolgáltatások bővítése magával vonja azt is, hogy újabb pozíciók válnak elérhetővé a pécsi és környékbeli munkavállalók számára: az IT service agentek mellett operátorokat és csoportvezetőket is keres a vállalat a baranyai központba.

„Az ALDI International IT Services Kft. számára rendkívüli elismerés, hogy az ALDI Dél vállalatcsoport a magyarországi céget bízta meg újabb informatikai szolgáltatások ellátásával. Az általunk nyújtott IT-szolgáltatások színvonala a kontinens számos országában kapott elismerést. A baranyai megyeszékhely bővítése mellett szól a támogató befektetői környezet és a nyitott, agilis, több nyelven beszélő munkaerő is" - mondta Hidvéghy Zoltán, az ALDI International IT Services Kft. egyik ügyvezető igazgatója.

Decsi István, Pécs alpolgármestere úgy fogalmazott: „Pécs évekkel ezelőtt szélesre tárta kapuit azok előtt a vállalkozások előtt, amelyek egyrészt fiatal, jól képzett munkaerő számára teremtenek lehetőségeket, másrészt hosszú távon gondolkodnak Pécsett." Mint fogalmazott, „az ALDI elképzelései hajszálpontosan találkoztak ezekkel az törekvésekkel. A cég új informatikai támogatási központjának kialakítását ezért is támogatta a megyeszékhely önkormányzata."

„Pécs számára kiemelten fontos a képzett fiatalok helyben tartása, hiszen ők jelentik a jövőt, külön öröm, hogy szép számmal akadnak olyan vállalatok - mint most az ALDI - amelyek hasonlóképpen gondolkodnak" - mondta az alpolgármester. „Az önkormányzat természetesen különböző formákban támogatja is az város céljaival összhangban tervező foglalkoztatókat." - tette hozzá.

Nyílt nap június 4-én

A pécsi iroda örömmel várja az emelt felhasználói szintű informatikai ismeretekkel és folyékony idegennyelv-tudással rendelkező pályázók jelentkezését. Az ALDI június 4-én nyílt napot tart az új pécsi irodában, amelyen regisztráció után lehet részt venni: az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a munkafolyamatokba, az itt dolgozók mindennapjaiba. Részletek a https://www.facebook.com/events/660484787745247/ linken találhatók.