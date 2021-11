Összehangolt munkával igyekeznek megszbadítani Mohácsot a falevelektől

A városban megforduló idegenek rendre elismerően szónak Mohács rendezett, virágos közterületeiről, árnyas sétányairól, utcáiról. Ami az árnyat adó fákat illeti, hát, azok ilyenkor adnak munkát rendesen.

Idén ősszel is hetek óta, részletekben szabadulnak meg a lombkoronájuktól, s így gyakoribb a panasz, ha a lehullott falevelek balesetveszélyt jelentve elborítják a kerékpárutat, járdát.

A közhasznú foglalkoztatottak viszont a folyamatos takarítás mellett az újabb lombhullatók és virágok ültetéséből is kiveszik a részüket.



- Körzetekre osztott a város, egy-egy területen két-három személy feladata a rend és tisztaság fenntartása. A napi szinten végzett takarítás ellenére képtelenség a teljes avarmentesítés, hiszen ahol délelőtt az utolsó falevelet is összeszedik, délutánra már lesz utánpótlása - mondta Mojzes István, városgondnok.



- Kedden mindenesetre átfogó takarítást szerveztem, a parkgondozókat is bevonva együttesen több tucat emberrel igyekeztünk a város szinte minden részén nem csak összegyűjteni, de el is szállítani a leveleket. Ehhez a munkához hozzájárult részben a lakosság is, például a volt Felszabadulás lakótelep két épülete körül rendszeresen összegyűjtik azt az ott élők - jegyezte meg a városgondnok.



Mint elmondta, a közterületek takarítása mellett a virág- és faültetés is feladata a közhasznú foglalkoztatottaknak. Az elmúlt hetekben a virágágyásokba, kőedényekbe mintegy hatezer árvácskát és ezer hagymás dísznövényt, valamint levendulákat, varjúhájat, kokárdavirágot ültettek ki Kövesdi Katalin, városi főkertész útmutatása alapján.

E héttől pedig az őszre ütemezett 80 földlabdás fa ültetésében is részt vesznek, elsőnek a fűzlevelű kőrisek telepítése történt a Déli Lakóparkban a Lovász-, a Táltos- és a Szent Erzsébet utcákban, valamint a Csodaszarvas játszótéren.

A hónap hátralevő részében a Szepessy- és Deák téren, valamint az utcákban elöregedett, kiszáradt fákat fogják pótolni.