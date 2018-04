Összeállt a Bozsik Bajnokok-program nyugati válogatottja

Fontos esemény színhelye volt a Siófoki Városi Stadion, az MLSZ szakemberei itt választották ki az OTP Bozsik Bajnokok-program idei döntőjében résztvevő nyugati válogatott tagjait. Az edzésnapon a mentorok közül Király Gábor 108-szoros válogatott labdarúgó, valamint Hajdú B. István sportújságíró is részt vett. A konkurens keleti csapat az április 11-i szolnoki edzésnapot követően áll majd össze.



Az OTP Bozsik Bajnokok-programot már a második alkalommal hirdették meg a Bozsik-programban résztvevő oktatási intézmények részére. Idén közel 400 diákot neveztek pedagógusaik, akik közül 35-35 gyermeket hívtak meg az edzésnapokra. A nyugati válogatón a 10-14 éves fiúk és lányok csapatban és egyénileg is bizonyíthatták rátermettségüket. Itt az MLSZ szakemberei a sztármentorok bevonásával választották ki azt a 18 játékost, akik részt vehetnek majd az április végi Kelet-Nyugat összecsapáson, az utóbbi országrészt képviselve. A gálameccs helyszíne a telki edzőcentrum lesz, ahol számos, a labdarúgásból ismert hazai híresség kíséri majd figyelemmel a fiatal bajnokok játékát.

A siófoki válogatón a különböző gyakorlatok és az egymás elleni meccsek alapján választották ki a legtehetségesebb játékosokat, de volt, aki egy Király Gábornak rúgott büntető után ünnepelhette kerettagságát. Az eseményen, ahonnan egyébként Baranya megyéből jutottak be a legtöbben - szám szerint négyen - a végleges keretbe, nem más, mint Hajdú B. István sportújságíró kommentálta a pályán zajló történéseket. A két ismert személyiség a nyugati csapat felkészítéséből is kiveszi a részét, csakúgy, mint Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgó és Fenyvesi Evelin, a női válogatott tagja, akire azért is hárul majd fontos szerep, mert a 18 fős csapatnak 7 fiatal hölgy is tagja lett.

A döntőben résztvevő másik válogatott, a keleti csapat felkészítésében pedig olyan jelenlegi és volt válogatott labdarúgók vesznek részt, mint Gera Zoltán, Torghelle Sándor vagy Nyilasi Tibor, a lányokat pedig Berkesi Judit, az M4 Sport riportere képviseli, aki korábban maga is futballozott. Az április végi gálameccsen nem kisebb a tét, minthogy a diadalmaskodó bajnokcsapat játékosai meghívást nyernek a Magyar Kupa-döntőre, melynek szünetében, ünnepélyes keretek között, több ezer néző előtt vehetik majd át az őket megillető díjat.

Az OTP Bozsik Bajnokok-program különlegessége egyébként, hogy nem igazolt, egyesületnél futballozó gyerekek, hanem iskolai vagányok, ügyesen cselező grundfocisták, fiúknak is kötényt adó hölgyek, vagy éppen csendes, de a pályán is bizonyítani akaró tanulók jelentkezését várták. A tavaly elindított kezdeményezés lényege, hogy közelebb vigye a fiatalokhoz a labdarúgást, méghozzá nemcsak azokhoz, akik esetleg erre akarják építeni karrierjüket, hanem azokhoz is, akik csak egy alkalommal szeretnének ünnepelt sztárokká válni.

