Örülhetnek a lurkók, egymás után újulnak meg a játszóterek a városban

Nemrég készült el a Nagy Imre úton lévő játszótér, ahol többek közt megújult a homokozó, kicserélték a hintákat és ütéscsillapítókat is elhelyeztek. E mellett az Endresz utcában is nekiláttak a munkálatoknak, hamarosan pedig a Szilárd Leó parkban található kosárpálya kerítését is kicserélik.

A gyerekek legnagyobb örömére több játszótér is megújul idén tavasszal Pécsett. Erdős Réka, a városüzemeltetésért felelős BIOKOM Nonprofit Kft. sajtófelelőse érdeklődésünkre elmondta, a folyamatos karbantartás mellett új játékokat is kihelyeztek az elmúlt időszakban.

- A kertvárosi Nagy Imre út 82. címen található játszótér felújításával április elején végeztünk . A munkálatok során nem csak új kerítést építettek a BIOKOM munkatársai, hanem átadtunk egy kombinált játékot és hintát, valamint homokozót is kialakítottunk. E mellett felújítottuk a mérleghintát és a régi pollyball (tölcsérszerű labdás játék - a szerk.) elemeit - fogalmazott.

A karbantartás sem marad el A százharmincnyolc darab pécsi játszóteret havi rendszerességgel ellenőrzik a városüzemeltetési cég szakemberei. Ennek köszönhetően az észlelt hibák javítását, valamint a szükséges karbantartási munkálatokat gyakorlatilag azonnal elvégzik.

A munkálatok során természetesen a kicsik biztonságára is gondoltak, ezért több játék alá gyöngykavics ütéscsillapítót helyeztek el.

Szintén szebbé varázsolták az Endresz György utcában található játszóteret, itt új kerítést és homokozót kaptak a gyerekek.

- Nemrég kezdték el a BIOKOM szakemberei a Littke utcai játszótér korszerűsítésének munkálatait. Erre a helyre egy favonat került, pollyball játékelemet telepítettek, megújultak a hinták, a homokcsere sem maradt el, illetve a már meglévő játékokat is átfestették.

Folytatva a sort, hamarosan az uránvárosi Szilárd Leó parkban is indulnak a munkálatok. Sajnos a vandál kezek nem kímélték a dühöngő kerítését, így annak egy részét májusban kicserélik.



Képünk illusztráció.