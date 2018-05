Ormányos medve, kaméleon és cukormókus is feltűnik a Zsolnay Negyedben

Május 12-én, az Állati napon többek között ingyenes madárbarát-kert séta, állatsimogató, kutyaiskola-bemutató, látványetetés és keresőjáték várja az érdeklődőket.



Május 12-én reggel 10 órától egy igazán „állati" napra várja a látogatókat a Zsolnay Örökségkezelő NKft. és a Pécs Környéki Állatmentő Alapítvány.

A Látogatóközpontban Madarat tolláról címmel tart foglalkozást és bemutatót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, majd szakavatott vezető segítségével bárki megismerheti a Madárbarát kert elismeréssel rendelkező Zsolnay Negyed szárnyas lakóit. A vezetett séta közben a látogatók megfigyelhetik a madarakat a kihelyezett etetők, itatók, odúk, fészkelésre alkalmas növényzet közelében.

A Bóbita Bábszínház alatti füves területen a Pécsi Kutyás Grund-Kutyaiskola bemutatója látható, de lesz állatsimogató és örökbefogadás is a Pécs Környéki Állatmentő Alapítvánnyal, továbbá az érdeklődők egy előadást is hallhatnak a felelős állattartásról.

A Zsolnay Negyedbe látogatnak a Mini Zoo Komló lakói is: kaméleon, király piton, görög teknős, cukormókus, ormányos medve - velük és társaikkal látványetetés, simogatás és interaktív foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A gyerekek Állatok a Negyedben címmel egyéni keresőjátékon vehetnek részt egy feladatlap segítségével a Zsolnay Negyed parkjában.

- A szórakoztatás mellett a programokkal az is célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az állatok szeretetére és a felelős állattartásra. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. az Állati nap megszervezésén túl is támogatja az ügyet, ugyanis májusban minden teljes árú planetáriumi jegy után 100 Ft-ot a bajba jutott állatoknak adunk - mondta el Vincze Balázs, a ZsÖK ügyvezetője.

Belépőköteles programok:

Hogyan tájékozódik a denevér? Miért fehér a jegesmedve? Hogyan szalad a vízen a molnárka? Ehhez hasonló, az állatvilággal kapcsolatos érdekes kérdésekre is választ kaphatnak a rendhagyó Varázsóra résztvevői. A Planetárium égboltján is az állatoké lesz a főszerep, hiszen a csillagképek között is számos állat található. A legfontosabb tájékozódási, időmérési főkör, az ekliptika mentén is főként állatfigurák jelennek meg, kialakítva az állatövi jegyeket, más néven zodiákust.