Orbán Viktor: zárni kellett, hogy húsvétkor nyithassunk, elkerülhetetlen a szigorítás

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában beszélt a március 8-tól életbe lépő korlátozásokról.

„Nem volt más választásunk, ezek járványügyi szakkérdések, a szakemberek pedig azt mondták, hogy tragédia lesz, ezért szigorítani kellett"- mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjújában.

A kormányfő hozzátette, hogy a későbbi, húsvéti nyitáshoz most zárni kellett.

A miniszterelnök elmondta, hogy ez a harmadik hullám még a másodiknál is erősebb lesz, ezért döntöttek úgy, hogy az általános iskolákban és az óvodákban digitális oktatásra állnak át, de a bölcsődéket egyelőre nem kell bezárni.

A szolgáltatások közül az élelmiszerboltok és barkácsboltok nyitva lesznek, de mindenki másnak zárnia kell. Ez nagy nehézséget okoz majd a virágosoknak, de ezek az üzletek a hétfői nőnapra kivételt kapnak. Ezután azonban a virágboltoknak is be kell zárni.

Az állami tulajdonban lévő üzlethelyiségeket bérlőknek március egészére elengedik a bérleti díjat.



Kiterjesztik a bértámogatást, elengedik a bérleti díjakat

Orbán Viktor kiemelte: a csütörtöki kormányülésen a kormány arról is döntött, hogy a bértámogatást minden olyan ágazatra kiterjesztik, amelyeket érint a korlátozás.

A katásoknak nem kell fizetniük erre az időszakra, az egész márciusi hónapra megkapják a bértámogatást és az adókedvezményeket. Az önkormányzati bérlőknek elengedik a bérleti díjat az egész március hónapra - mondta a kormányfő.

A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy akik erre készülnének, a luxusvakációkat halasszák el, mert hazahozhatnak ismeretlen mutánsokat, amelyekkel másokat is bajba sodorhatnak.

Az operatív törzs reggeli ülésén egész hajnalban az oltások körüli kérdésekkel foglalkoztunk. Az oltás nem kötelező, de már szép számban, több mint 2,8 millióan regisztráltak. Május elején 4,7 millió oltásig juthatunk, míg június elejéig 8 millióval tervezünk - számolt be róla Orbán Viktor.

„Péntekre 6369 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 143 honfitársunk. Lélegeztetőgépen 677-en, míg kórházban 6877-en vannak. Jelen pillanatban az látható, hogy ez a szám fog felmenni, felmehet akár 20 ezerre is" - közölte Orbán Viktor.

Kiemelte: többféle tervet is kidolgoztak a fertőzöttek számának kezelésére. „Lesz elég ágy, lesz elég lélegeztetőgép és lesz elég ember" - fogalmazott a kormányfő.

„A régi vágásúak közé tartozom, ezért fordultam a kínai vakcinához" - fogalmazott a kormányfő. Hangsúlyozta: a kínaiak időben szállítanak, az oroszok tartják az ütemet, ellenben az uniós szállítmányok folyamatosan késnek, és megbízhatatlanok.

Orbán Viktor közölte: a háziorvosoknál eddig személyes ismertség alapján történt az oltás, most azonban a tömeges oltással át kell állni az adatalapú oltásra.

„Itt előfordultak problémák, ezért egy külön operatív csoport állt fel, hogy kijavítsa a hibákat. Előfordulhatott, hogy olyan embereket hívtak be, akik egyszer már kaptak vakcinát, vagy megváltozott a lakhelyük" -mondta a miniszterelnök.

A miniszterelnök közölte, hogy pénteken közzéteszik azt a telefonszámot, ahol közvetlenül lehet jelezni a rendszerben a felmerült kérdéseket.

A kormányfő beszámolója szerint az oltási terv átalakítása egyelőre nem jelentett gondot. Kevés idő telt el, mióta alkalmazzuk a vakcinákat, ezért kevés a gyakorlati ismeretünk is. Arról, hogy mennyi idő teljen el az első és a második oltás között, a tudományos álláspont jelenleg az, hogy ez 21 napnál több lehet. A kínai vakcináknál ezért is tudjuk kitolni az oltások határidejét - mondta.



A baloldal Brüsszel érdekeit képviseli Magyarországon, pedig fordítva kéne

„A baloldal a vírus helyett a kormánnyal küzd, szerintem ez egy hiba. A vírus ellen kellene küzdenie mindenkinek." A baloldal az egyik nap lezárná az országot, a másikon újranyitást követel. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Attól függ, mit mondanak nekik Brüsszelben. Ha azt mondják, hogy az orosz vakcina rossz, akkor ők is azt mondják, ha azt mondja Brüsszel, hogy jó, akkor szerintük is jó".

Kiemelte: kétféle politikát lehet követni. Az egyik a nemzeti érdekek érvényesítése, amit a kormány is tesz, ezért is küldi a képviselőit Brüsszelbe. A baloldal viszont Brüsszel érdekeit képviseli Magyarországon.

A kormányfő elmondta, a legnagyobb probléma azokkal a szerződésekkel, amelyeket az Európai Bizottság kötött a nagy gyógyszergyártókkal az, hogy nem kikényszeríthetők.

Úgy fogalmazott: „egy ügyvédbojtárt elég hamar elbocsátanának egy ilyen szerződésért".

„Élethalál harcot folytat minden miniszterelnök Európában a járvány ellen, eközben a brüsszeli buborékban adminisztratív akadályok kidolgozásán foglalkoznak" - Orbán Viktor így értékelte a Néppárt döntését az alapszabály módosításáról, amely után a Fidesz kilépett az EPP frakciójából.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nem ismerek olyan európai politikust, akinek személyes véleménye bármilyen befolyással bírna Magyarországra". Arra a kérdésre, hogy történt-e személyes egyeztetés az EPP frakcióvezető Manfred Weberrel, úgy válaszolt, hogy nem. A Néppártból való kiválással kapcsolatban a kormányfő azt mondta: lényegében a Néppárt és a Fidesz útjai elváltak.

Keletről több vakcina érkezik a vártnál

Orbán Viktor hangsúlyozta: a keleti vakcinaszállítással nincs probléma, még hamarabb is érkeznek a tervezettnél. Erről Szijjártó Péter gondoskodik, aki egyelőre jól halad a tárgyalásokkal. A kínaiak most is körülbelül 50 ezer vakcinával többet küldtek, mint amennyit vállaltak. Az oroszok is jó ütemben szállítanak, annak ellenére, hogy a többi ország növekvő igényei miatt egyre leterheltebbek.

„Beszéltünk a lengyelekkel, beszéltünk Matteo Salvini úrral, és a másik olasz párt vezetőjével, Meloni asszonnyal. Mindenki azt érzi, hogy a vélemények arról, miszerint ne jöjjenek migránsok az európai országokba, maradjanak meg a nemzeti értékek, maradjon meg a nemzeti kultúra, Európában nem elég hangsúlyosak, és kevesen vagyunk, akik nemzetekben, és a nemzetek együttműködésében gondolkoznak. Ennek európai szintű megteremtésén kell dolgoznunk" - mondta a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a szakértői vélemények a március 22-i utáni időszakra vonatkozóan nagyon eltérőek, a szakemberek különböző tendenciákat vázoltak fel.

Egyes vélemények szerint 10-12 nap után a mostani zárással már meg lehet törni a harmadik hullámot, valaki 14 napot említett, míg mások szerint óvatosan kell nyitni a 14. nap után, hogy elkerüljük a negyedik hullámot.

„Az biztos, hogy a kéthetes zárással befordultunk a vírus elleni harcban célegyenesbe" - tette hozzá. Kiemelte: „ha most zárunk, akkor hiszek abban, hogy megkezdhetjük a fokozatos nyitást. Akkor tudunk nyitni, ha most zárunk".