Orbán Viktor Vajszlón: a kormány számít a közmunkásokra, ők is számíthatnak a kormányra

VIDEÓ! Hálás az ország minden közmunkásának - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Baranya megyei Vajszlón, ahol közmunkásokkal találkozott. Kijelentette: a jövőben is számítanak a közmunkások munkájára és ők is számíthatnak a kormányra, mert a következő években is folytatni fogják a közmunkaprogramot.



A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő közölte: nagyra tartja a közmunkások munkáját, eltökéltségüket, valamint azt, hogy úgy döntöttek, segély helyett inkább munkából tartják el magukat és családjukat. Fontos és értékes munkát végeznek - tette hozzá.



A videóban elhangzott: hét éve tart a közmunkaprogram az ormánsági településen, eleinte harmincan is dolgoztak ebben a formában, de sokan már más munkát kaptak.

Orbán Viktor Vajszlón