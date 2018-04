Orbán Viktor: egy hazánk van, nincs másik

Sorsdöntő választás következik. Egy hazánk van, nincs másik. El akarják venni az országunkat. A migránsokat nekünk kell eltartani. Két jövő közül kell választani: az egyiket Soros jelöltjei kínálják, a másikat a Fidesz és a KDNP jelöltjei képviselik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Székesfehérváron, a Városház téren, a Fidesz központi kampányzáró rendezvényén.



Mindenkinek, aki meg akarja őrizni Magyarországot magyar országnak, vasárnap el kell mennie szavazni, és mindkét szavazatát a Fideszre kell adnia, csak ez a biztos, minden más hazárdjáték és veszélybe sodorhatja a jövőnket - közölte Orbán Viktor.



A visszaszámlálás elkezdődött, "48 óránk van, hogy mindenkit elvigyünk szavazni" - hangsúlyozta a pártelnök-kormányfő.



Úgy fogalmazott: "egy ember - két szavazat, több millió magyar, sokmillió szavazat". Szavai szerint ez áll szemben "sok millió dollárral", és hisz abban, hogy több millió magyar akaratot nem lehet pénzzel legyőzni.



Orbán Viktor a vasárnapi választást sorsdöntőnek nevezte, mert a képviselők mellett jövőt is választ az ország, több évtized forog kockán, az eredmény kijavíthatatlan, végleges, visszacsinálni már nem lehet, csak együtt élni a következményeivel.



"Legutóbb 1990-ben a kommunista rendszer végén álltunk ilyen válaszútnál" - hangsúlyozta.



Ma úgy áll a helyzet, hogy "el akarják venni az országunkat", idegen érdekeket kiszolgáló ellenzéki pártokat akarnak kormányra juttatni, idegenek zsoldjában álló ellenzéki politikusoknak akarnak hatalmat adni, hogy aztán lebontsák a kerítést, és elfogadják Brüsszel kezéből a kötelező betelepítési kvótát, így Magyarországot bevándorlóországgá alakítsák, majd kiszolgáltassák megbízóik pénzügyi és hatalmi érdekeinek - mondta.



Összegzése szerint vasárnap az ország sorsa hosszú évtizedekre és visszacsinálhatatlanul eldől. Ha a gát átszakad, ha a határokat megnyitják, ha a bevándorlók beteszik a lábukat, már nincs visszaút. Hiába szeretné, még a német kancellárnak sem áll hatalmában a történelem kerekét visszafelé forgatni - fogalmazott a kormányfő.



Kijelentette: "Magyarország a mi hazánk. Nincs nekünk másik. Ezt kell megvédeni, ezt kell megőrizni, mert nélküle hontalanok, árvák és földönfutók leszünk a nagyvilágban".



Orbán Viktor szerint ezért mindenkinek el kell mondani, hogy "végre van jövőnk, van mit megvédenünk". A veszélyek közül a legnagyobbnak a bevándorlást nevezte. "Mi megépítettük a kerítést, megvédtük a déli határt, nemet mondtunk Brüsszelben minden betelepítésre, de a veszély nem múlt el, alig várják, hogy újrakezdjék" - fogalmazott, jelezve: 48 óra van arra, hogy ezt újból elmondják mindenkinek.



El kell mondani mindenkinek, hogy az első tízezer bevándorlót még az idén ide akarják telepíteni, hogy a paktumot már Gyurcsánytól Vonáig mindenkivel megkötötték, hogy "a migránsokat nekünk kell eltartani" - sorolta, hozzátéve: ahol van tömeges migráció, ott a nőket erőszakos támadások fenyegetik.



A miniszterelnök szerint a dolgok a kampány végére leegyszerűsödtek: "két jövő közül választhatunk, az egyiket Soros jelöltjei kínálják, a másikat a Fidesz-KDNP jelöltjei képviselik". Hangsúlyozta, a következő hónapok és évek fontos pillanataiban az Országházban minden képviselőre szüksége lesz.



Hallgatóságát arra hívta fel: ne higgyék el, hogy már zsebben van a győzelem, ne higgyenek a közvélemény-kutatásoknak, mert nem azokat kell megnyerni, hanem vasárnap este a választást. "A sikerért nekünk mindig kétszer annyit kellett dolgoznunk, mint másoknak. És ez igaz lesz vasárnap is" - fogalmazott.



A kampányzáróval kapcsolatban jelezte: "eszünk ágában sincs" még lezárni a kampányt, épp ellenkezőleg, egy utolsó hajrát akarnak indítani. Ahogy "egy bizonyos Rocky Balboa azt mondta", mindig a végén van vége - tette hozzá.



Emlékszik a 2002-es választásra - folytatta a miniszterelnök -, ahol "szombaton még mi voltunk többen, hétfőn megint mi voltunk többen, csak éppen vasárnap nem voltunk elegen", és erre aztán rá is ment az ország nyolc éve.



Szerinte azonban most vasárnap győzni fognak. Kiemelte, olyan csatákat is megnyertek az elmúlt években, amelyek első látásra nyerhetetlennek látszottak. Példaként említette, hogy talpra állították a gazdaságot, hazaküldték az IMF-et, megadóztatták a bankokat és a multikat, és ezt a pénzt odaadták a családoknak, csökkentették a rezsit, a tömeges munkanélküliségből munkaalapú gazdaságot építettek, megvédték a nyugdíjakat, nyugdíjprémiumot fizettek, és két számjegyű béremeléseket értek el. Megállították továbbá a népvándorlás első nagy hullámát, meghirdették a nemzeti gondolkodás, művészet és politika reneszánszát, és bebizonyították, hogy a keresztény kultúra és életmód nem a múlthoz tartozik, épp ellenkezőleg, "magunkkal is kell vinnünk a jövőbe" - sorolta.



"Ezekkel a győzelmekkel a tarsolyunkban vonulunk fel a vasárnapi sorsdöntő ütközetre" - jelentette ki.



Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz-KDNP nem árul zsákbamacskát, a jövőben is úgy fog kormányozni, hogy jól képviseli a nemzet szabadságvágyát, függetlenségi törekvéseit.



A kampányzáró székesfehérvári helyszínét azzal indokolta, hogy itt akartak állni, ahol a keresztény magyar királyság megszületett, a keresztény államiság elkezdődött.



Szavait azzal zárta, hogy "összeköt bennünket a szívünk, az emlékeink és a hűség a hazánkhoz, mind magyarok vagyunk (...), és amíg együtt maradunk, mindig győzni fogunk".