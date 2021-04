Operatív törzs: jól halad az oltási program

Jól halad az oltási program Magyarországon, már több mint 2,6 millióan kapták meg a koronavírus elleni védőoltást - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében online sajtótájékoztatón, pénteken.

Galgóczi Ágnes hozzátette: 1 millió 126 ezer embernek már a második oltást is beadták.

Az idősek csaknem 90 százaléka már részesült védőoltásban, de nagyon fontos, hogy a járványügyi és a higiénés szabályokat továbbra is betartsák - hangsúlyozta.



Magyarországon a lakosság átoltottságának aránya 26,7 százalék, amellyel az ország második az Európai Unióban; az EU átlagos átoltottsága 13,8 százalékos - mondta az osztályvezető.



Kiemelte, a jövő héttől már hat védőoltás lesz elérhető Magyarországon. Az oltások között nem kell különbséget tenni, hiszen mindegyik hatásos és biztonságos.



Galgóczi Ágnes elmondta azt is, eddig több mint négymillióan regisztráltak a védőoltásra, de továbbra is arra kérnek mindenkit, aki oltást szeretne, hogy regisztráljon. Jelezte, a háziorvosok már a praxisukba tartozó regisztráltak teljes névsorát megkapják, így ők választhatnak, hogy kit oltanak be a rendelőben és kit irányítanak oltóközpontba.



A járványügyi adatokról elmondta, az elmúlt napon 7325 új fertőzöttet regisztráltak, így a pandémia kezdete óta 705 815 embert regisztráltak fertőzöttként. Elhunyt 285, többségében idős, krónikus beteg, kórházban 11 363 embert kezelnek, közülük 1364-en szorulnak lélegeztetőgépre.