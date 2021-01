Olimpiai fáklya érkezett a Mezőszél utcai iskolába, egy autista fiú és a diákok örömére

Egyre elfogadóbb a társadalom

A fiatalember szülei pedagógusok, van két ép testvére is, ők lányok. Olivér a születése óta

folyamatosan gondoskodásra szorul, ez soha nem is fog megváltozni. Édesanyja, Russayné

Szabolcsik Ildikó szerint olyan ez, mintha örökké lenne egy hároméves gyermeke. Bár az apa,

és az anya tud kommunikálni a fiúval, az ismeretlenek ebből nem mindent értenek meg. A

környezet, a társadalom már sokkal elfogadóbb az ilyen esetekkel kapcsolatban, mint régebben. Ennek ellenére, még sokat kell tanulniuk az épeknek, ebben a témakörben is. Erre kiváló alkalom minden hasonló összejövetel.