Off-Broadway darabbal nyit újra a Pécsi Harmadik Színház

Jimmy Roberts és Joe DiPietro Ájlávjú című off-Broadway musicaljének bemutatásával nyitja meg kapuit ismét a Pécsi Harmadik Színház (PHSZ) júniusban.



A színház közleménye szerint az első ízben június 10-én színpadra kerülő zenés mű közel hatvan szereplőjét négy színész, Stubendek Katalin, Kusnyér Anna, P. Petőcz András és Götz Attila kelti életre utóbbi rendezésében.



Mint írják, a világszerte nagy sikerrel játszott - Joe DiPietro szövegkönyve és dalszövegei alapján Jimmy Roberts zenéjével született - off-Broadway darab egyfajta alternatív musical, amely némiképp paródiája a látványos, érzelmességbe, giccsbe és hatásvadászatba hajló sikerszériáknak.

A mondandó is szarkasztikusabb, mint a szinte garantáltan boldog végbe forduló, édeskés-szirupos musicalek esetében - mutatnak rá a közleményben.Az Ájlávjú az örök érvényű témát, a férfi és a nő viszonyának ezernyi árnyalatát mutatja meg a párkapcsolatok hétköznapi helyzeteinek - sokszor görbe - tükrén keresztül, megannyiszor humoros, szórakoztató megközelítésben, máskor megrendítő módon. A kétfelvonásos produkció kilenc-kilenc jelenetet sorakoztat egymás után, ezekben a négy szereplő közel hatvan figurát kelt életre.A darab zenei világa, a szinte operai igényű dalok stílusa a swingtől a tangón, a gospelen és a kantátán át a rock and rollig ível, és komoly énekesi teljesítményt követel - emelik ki, hozzátéve, hogy az előadás élő zenei kísérettel valósul meg: hangszeres muzsikusok - Adorján Zsófia, Baksa Péter, Bánky Géza és Szabó Dóra Karola - közreműködésével, Bókai Zoltán zenei vezető irányításával.A Pécsi Balett Harangozó-díjas művésze, Molnár Zsolt koreográfus olyan mozgásvilágot teremtett a szereplők számára, amely a színészi teljesítménnyel egyenrangú alkotóelemévé nő az előadásnak - hangsúlyozzák a közleményben.Az intézmény előadásai, amelyekre a PHSZ internetes oldaláról is vásárolhatók jegyek, kizárólag érvényes védettségi igazolvány és személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával látogathatók.