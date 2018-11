Öcsi teljesítette férfiúi kötelességét, majd visszatért Pécsre és már a Mikulást várja

Néhány napja egy régi ismerőssel találkozhatnak a látogatók a Pécsi Állatkertben sétálva: Öcsi, a rénszarvas visszaköltözött korábbi kifutójába, ahol láthatóan igen jól érzi magát.

A Pécsi Állatkert csaknem hatvanéves történelme során korábban még sohasem volt rénszarvas az intézmény gyűjteményében.

Az első példány, az Öcsi névre keresztelt, 8 éves, kifejlett bika június 14.-én érkezett meg hozzánk a Nyíregyházi Állatparkból.

Öcsi kihelyezésben költözött Pécsre, ami azt jelenti, hogy továbbra is a társintézmény tulajdonában marad. Újdonsült rénszarvasunk rövid időn belül megbarátkozott pécsi kifutójával, láthatóan jól érezte magát, hamar a látogatók és a gondozók kedvencévé vált.

Egy csereprogram keretein belül két hónap elteltével Öcsi átmenetileg visszaköltözött Nyíregyházára, hogy teljesítse férfiúi kötelességeit és vérvonalának fenntartását még hosszú időkre biztosítsa.

Öcsi, a pécsiek kedvence, a párzási időszak végeztével visszaköltözhetett és ismét elfoglalta régi birodalmát állatkertünkben.

Bár egyelőre egyedül lakik a kifutóban, ez egyáltalán nincs rá rossz hatással, hiszen a párzási időszakot leszámítva a kifejlett rénszarvasbikák gyakran magányosan élnek.

Mindenesetre az állatkert hosszú távú tervei között szerepel, hogy szeretnének társat vagy társakat hozni a népszerű lakóhoz.

Öcsire addig is nagy feladatok várnak: közeledik Mikulásnap, amikor is neki is szeretnének szerepet szánni!