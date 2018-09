Nyolc év alatt több mint 16 ezerrel emelkedett a foglalkoztatottak száma Baranyában

Baranya megyében 2010 óta a foglalkoztatottak száma 16,6 ezer fővel nőtt a KSH adatai alapján, 2018 első félévében 159 ezren dolgoztak.

Országosan 774 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma a 2010-es kormányváltáshoz képest. Az emelkedés döntően a hazai versenyszférában következett be, ahol 625 ezer fővel nőtt munkában állók száma - mondta Varga Mihály még augusztus végén. A pénzügyminiszter közölte, a foglalkoztatottak száma megközelítette a négy és fél milliót, ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak és külföldön munkát vállalók száma is csökkent. A munkanélküliség továbbra is 3,6 százalékon áll, amivel hazánk a harmadik helyen áll az uniós rangsorban a németek és a csehek után.

2010 óta Baranya megyében egyötöddel csökkent a gazdaságilag inaktívak száma. Így a foglalkoztatási ráta Baranyában a 2010-es 47,8 százalékról 57,6 százalékra nőtt, és csak kevéssé marad el az országos 60,2%-os értéktől.

Az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartása szerint 2010 óta a regisztrált álláskeresők száma megfeleződött Baranyában, 2018 első félév végén 13 651 fő volt. Az álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 8,2 százalék, a munkavállalói korú népességhez viszonyítva 5,1 százalék. Ez ugyan némileg elmarad az országos értéktől, de szintén majdnem a felére csökkent az elmúlt nyolc év során.

Az országos foglalkoztatási irányelvekkel összhangban Baranya megyében is elsődleges cél a potenciális munkavállalóknak a közfoglalkoztatás helyett az elsődleges munkaerőpiacra való segítése. Ezt a törekvést jól példázza az, hogy megyei szinten a közfoglalkoztatásban lévők havi átlagos létszáma a közfoglalkoztatás bevezetése óta 2018 félévében először maradt tízezer fő alatt (volt olyan, amikor az év első félévében ez a szám megközelítette a tizenötezret).

A Baranya Megyei Kormányhivatal a rendelkezésére álló hazai és uniós források hatékony felhasználásával, a munkaerőpiaci szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartással, a lehetséges munkavállalóknak nyújtott személyre szabott szolgáltatásokkal és a munkáltatók által igényelt támogatásokkal azon dolgozik, hogy a foglalkoztatás területén megyei szinten is megfigyelhető kedvező folyamatok folytatását és erősödését a továbbiakban is hatékonyan elősegítse.