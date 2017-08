Nincsen hiány a furcsa lakótársakból Pécsett, volt, akihez sátánista költözött be

Megugrott a kínálat

Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője szerint megugrott a kínálat az albérletek piacán, ezzel válaszolva az egyetemi ponthatárok kihirdetése után megnőtt keresletre. Ez amiatt van, mert sokan tudatosan készültek erre az időszakra és a közelmúltban vásárolt ingatlant csak most hirdették meg. Emellett azok után is felszabadulnak az ingatlanok, akik júliusban kötötték első éves szerződésüket és most is nyári fordulóval költöznek.