Nézze meg, kik nyerték a németek online kvízét!

Kényelmes kanapé a nappaliban, egy pohár bor és némi rágcsálnivaló, valamint internet-hozzáféréssel ellátott eszközök - mindössze ennyi volt a minimumfeltétele annak, hogy bárki részt vehessen az első TeitschQuizen.

És valóban jelentős érdeklődésnek örvendett a pécsi Lenau Ház és a németországi Külföldi Kapcsolatok Intézete (ifa) ott dolgozó kulturális menedzsere, a Pécsi Német Önkormányzat (PNÖ) és a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének (GJU) vadonatúj kezdeményezése, hiszen 33 csapat, összesen mintegy 150 résztvevő küzdött a március 25-én megrendezett magyarországi német online kvízjáték trófeájáért.

A legfeljebb hat fős csapatoknak 66, részben komoly, részben humoros feladványt kellett megválaszolniuk a Pécsett, Baranya megyében, Magyarországon és a világ különböző részein élő német közösségek múltjával és jelenével kapcsolatban. A szervezők legfontosabb célja az volt, hogy a járvány okozta nehézségekkel terhelt mindennapokat kultúrával és szórakozással tegyék szebbé.

Ki volt az a német püspök, aki jelentős mértékben hozzájárult a Pécsett létesült első magyarországi egyetem megalapításához? Melyik baranyai falut nevezik a magyarországi német építészet gyöngyszemének? Melyik „sváb" településen található kocsma a templom épületében? Vagy épp melyik hollywoodi sztár származik Temesvár Freidorf nevű városrészéből?

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, valamint azokhoz tartozó válaszlehetőségeket olvastak fel a moderátorok; a TeitschQuiz játékosainak kérdésenként egy perc állt a rendelkezésükre, hogy egy tetszőleges online felületen keresztül megvitassák a megoldást.



- A Pécsi Német Önkormányzat meggyőződése, hogy a német anyanyelvünk még nem halt ki - emelte ki Flódung János elnök. - Emiatt egy ideje igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek a nyelvre is összpontosítanak. 2021-ben német vetélkedőesttel szerettük volna meglepni a barátainkat. Mivel azonban ez az esemény a hagyományos formájában - az elképzeléseink szerint egy kocsmában - jelenleg nem rendezhető meg, az együttműködő partnereinkkel úgy döntöttünk, hogy azt az online térbe helyezzük.



- Számos impulzus érlelte az ötletet - magyarázta Czenthe Anna, az ifa kulturális menedzsere. - Egyrészt az, hogy Pécsett rendkívül élénk a kocsmakvíz-kultúra, amit mi örömmel vettünk alapul. Ezenkívül az ifa a küldöttei révén élénk kapcsolatokat ápol német kisebbségi szervezetekkel Lengyelországtól Kazahsztánig, és a vetélkedőn felmerült kérdések egy részét is e kiterjedt hálózat tagjaitól kaptuk. A célunk ezzel az volt, hogy szélesebb kitekintést adjunk a határainkon túlra. Mindezen túl természetesen hiányoznak a Lenau Ház kulturális rendezvényei, így a PNÖ-vel és a GJU-val közösen olyan kellemes estével szerettünk volna megörvendeztetni minden érdeklődőt, amelynek mottója egy Németországból indult kampány jelszava: „művészet és kultúra nélkül csend lesz".



- Különösen az érdeklődők nagy számának örültünk - hangsúlyozta Kramm Anikó, a Lenau Ház programkoordinátora. - A játék révén két óra erejéig színes közösség jött létre, amelyben mindenki jól érezte magát, tesztelhette a németséggel kapcsolatos tudását, és bizonyára sokat is tanult. Nagy dicséret illeti a szervező csapatot, amely mindent megtett azért, hogy az este a lehető leggördülékenyebben teljen.



Az eredetileg Pécsre és személyes jelenléttel tervezett rendezvény a járványhelyzet miatt zajlott online térben, ami végül előnynek bizonyult, hiszen a játékban így az ország más régióiból és külföldről becsatlakozott csapatok is könnyedén részt tudtak venni.



Jordán Blanka elnök szerint a Magyarországi Német Fiatalok Közössége nagyon örült, hogy szervezőként vehetett részt a kezdeményezésben: - A csapatunk nagyon izgatott volt, örömmel dolgoztunk a kérdések kitalálásán, rengeteg ötlet gyűlt össze. Emellett büszkék vagyunk arra, hogy számos GJU baráti kör és multiplikátor is képviseltette magát a játékban. Izgatottan várjuk a következő fordulót!



A harmadik helyet a Stork schai Mädl - Friss ti Höfti! (Varsányi Krisztina, Tápai Ildikó, Örkényi Fanni) csapat szerezte meg, a Lutz van der Kroat (Káposzta Lajos, Wesz Péter, Káposzta Sára, Kocsis Balázs) nevű csapat lett a második, a győztes pedig a Die ersten Schwal(b)en nevet viselő csapat lett.

Annak vezetője, a pécsi Schmidt Zoltán, aki a dunabogdányi Knáb Judittal és a véméndi Till Zsolttal együtt játszott, elmondta, nagyon örült a kezdeményezésnek: - Azonnal jelentkeztünk! A csapatunk összetétele különleges volt, mert részben ugyanebben a felállással sok évvel ezelőtt, még egyetemistaként megnyertük az első magyarországi német ifjúsági vetélkedőt is. Erre a megmérettetésre különösebben nem készültünk. Telefonon és Messengeren keresztül kommunikáltunk egymással. A feladatok nagyszerűek voltak, és bár viszonylag járatosak vagyunk a vetélkedő témájában, még így is akadtak olyan feladványok, amelyeket nem tudtunk megoldani. Örömmel láttam, hogy a sok fiatal mellett pedagógusok, német önkormányzati és kultúrcsoport-tagok is velünk játszottak. Nagyon jól szórakoztunk ezen az estén, várjuk a folytatást!



- Már a tervezéskor tudtuk, hogy olyasmit készítünk elő, ami később tovább fejlődhet, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy az első alkalom jól sikerüljön - tette hozzá Flódung János. - Az együttműködő partnerek apait-anyait beleadtak a siker érdekében, az este pedig végül minden várakozásunkat felülmúlta. A legfontosabb az volt számunkra, hogy a játék közben csupa boldog arcot láthattunk a képernyőn. A következő hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy ezekkel az emberekkel újra találkozhassunk - remélhetőleg már személyesen. Addig pedig mindenkit arra biztatunk, hogy beszéljen, játsszon németül!