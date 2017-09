Nézőpont: létező veszélyről szól a nemzeti konzultáció

Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője szerint létező veszélyről szól a "Soros-tervről" kezdeményezett nemzeti konzultáció.

Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető csütörtök reggel Velencén, a háromnapos Fidesz-KDNP-frakcióülés helyszínén jelentette be: meg kell ismerni a magyar emberek véleményét a "Soros-tervről", ezért a Fidesz-frakció felkérte a kormányt, hogy bonyolítson le nemzeti konzultációt róla. Halász János, a Fidesz frakciószóvivője azt mondta: a kormánypárti képviselőcsoport azért kérte a kormányt, hogy tartson nemzeti konzultációt a "Soros-tervről", mert az egész Európát és benne Magyarországot is veszélyezteti, s emlékeztetett a kvótaperben született európai bírósági döntésre, amely "megnyitotta az ajtót a Soros-terv végrehajtása előtt".



Fodor Csaba az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában azt mondta: ezek nem légből kapott elképzelések. A hat pontról nyíltan beszélt korábban Soros György. Így "nem kitaláció a konzultáció tartalma, létező veszéllyel állunk szemben" - tette hozzá.



Ráadásul - mint mondta - ennek új lendületet adhat az Európai Unió Bíróságának legutóbbi döntése is. Nyugat-Európában nagyon sokan állandósítani szeretnének egy kötelező jelleggel működő kvótarendszert, egy szétosztási mechanizmust: ez is része azoknak az elképzeléseknek, amelyeket Soros György képviselt - jegyezte meg Fodor Csaba, aki szerint Soros György személye azért szimbolikus, mert egy pénzemberről van szó, aki nagyon befolyásos, s aki mögött komoly hálózatok állnak, NGO-k és pénzügyi alapok.



Kitért arra is: az üzletember az elmúlt években nemcsak pénzügyi, hanem politikai befektetőként is fellép. Vannak ideológiai elképzelései, amik mögé "politikai programot próbál kovácsolni", és minél több szereplőt igyekszik felsorakoztatni ezek végrehajtása érdekében - mondta a politikai elemző.