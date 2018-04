Nemzetközi portugieserszemlét és borkóstolót tartanak

Nemzetközi szemlét és borkóstolót tartanak a portugieser népszerűsítésére április 6-án és 7-én Pécsen, amelyen először kóstolhatják meg a borkedvelők a villányi borvidék új "közösségi bisztróborát".



A hatodik Portugieser du Monde elnevezésű megmérettetésre hat magyar borvidékről és szerb, horvát, szlovén, szlovák, osztrák és német borvidékekről több mint 70 borral jelentkeztek - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.



Mint közölték, a nemzetközi portugieser-fajtaversenyt rendezvény első napján bonyolítják le, amikor a nemzetközi zsűri előtt mérkőznek meg a benevezett borok. Az eseményre idén öt országból - Olaszországból, Spanyolországból, Svájcból, Ausztriából és Magyarországról - érkeznek a zsűri tagjai.



Másnap délután a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed m21 galériájában adják át a championdíjakat, az aranyérmes és ezüstérmes boroknak járó elismeréseket, ekkor kóstolhatja meg a nagyközönség is a benevezett borok nagy részét, valamint a Pécsre érkező borászatok portugiesereken kívüli kínálatát is - ismertették.



A szervezők beszámoltak arról is, hogy a szombati kóstolófesztiválon lehet majd először megkóstolni, a hivatalos premier előtt a villányi borvidék újdonságát, egy portugieseralapú házasítást. A Redy elnevezésű "Y-generációs közösségi bisztróbor" tíz pincészet tolmácsolásában, tehát tíz verzióban érkezik a fesztiválra - hangsúlyozták.



A portugieser kékszőlőfajta egész Közép-Európában elterjedt, de sokszor lebecsülik - fejtette ki korábban az MTI-nek a verseny főszervezője, Győrffy Zoltán. A Portugieser du Monde célul tűzte ki, hogy azokat a termelőket fogja össze, akik hisznek a fajtában, annak jövőjében, és tesznek is érte - fogalmazott.