Nem tartották tiszteletben az ünnepet - Mellár-MSZP-hívők tomboltak húsvétkor?

Több pécsi buszmegállót is megrongáltak csak azért, mert fideszes jelölt plakátját látták, de nem kímélték a hetek óta komoly nyomás alatt tartott LMP-seket sem - írja a pecsma.hu .



Mindezt a magát kereszténynek valló MSZP-Párbeszéd független jelöltjének, Mellár Tamásnak a támogatói tehették, hiszen az ők tekintik ellenségnek az LMP-t és a Fideszt. Mint ismert, Mellár képtelen lenne Pécsett élni, nem bírja elviselni a várost, és mellszélességgel kiállt a liberális Soros György által szorgalmazott migránsbetelepítés mellett és maga is dolgozott Soros egyik cégének.

Bár az MSZP-sek szerint sem nyomoznak Pécsen, mert nincs semmilyen bűncselekmény, az önkormányzat szerint ráadásul a közvilágítás is jóval olcsóbb mint korábban, mégis egy húsvétvasárnap terjesztett MSZP-s szórólapon ennek az ellenkezőjét akarják hamisan elhitetni. Az egykori az állampárt, az MSZMP jogutódjának kiadványában azt is írják, hogy a Zsolnay-gyár szír mágnása által beperelt volt dolgozóknak kell kártérítést fizetniük, holott ezt átvállalta az őket átvevő vállalat. De azzal a hamis hírrel támadják a kerítést megépítő, Brüsszellel a bevándorlás miatt folyamatosan kemény vitát vállaló kormányzati jelöltet, hogy ő telepíti be a migránsokat, de Mellár állt ki a bevándorlók kötelező betelepítése mellett.



A magát előszeretettel kereszténynek beállító Mellár Tamás MSZP-s hívei tehát nem tarthatták tiszteletben a kereszténység egyik legfontosabb ünnepét.

Ráadásul uszító rombolást is végrehajtottak - vélhetően - az aktivistái: kötelet tettek Csizi Péter fideszes jelölt nyakába, és több buszmegállót is szétvertek, miközben az sem érdekelte őket, hogy ezzel a köz vagyonát rongálják.

Sőt, a tombolásuk közben a Mellár által hetek óta diktált visszalépést elutasító jobbikos és LMP -s jelölt plakátjait is megrongálták. Mellár pedig nem is határolódott el a gyűlöletkeltő szórólapoktól, sem a rombolástól.

A jelek szerint tehát érzékenyen érintette Mellárt és csapatát, - amelyben úgy tudjuk, hogy a miniszterelnököt fejlövéssel fenyegető volt szocialista alelnök is helyet kap -, hogy kiderült, jelöltjük állt ki a legjobban az illegális migránsok kötelező betelepítése mellett és az is, hogy Mellár már az LMP-t hibáztatja előre, ha nem jön össze neki a parlamenti állás.

Érdekesség, hogy helyben Mellárt az MSZP azon egykori városi elnöke terelgeti, akit Szili Katalin a csokitolvajok közé sorolt Tóth Bertalan MSZP-s frakcióvezető mellett.

Ráadásul a mostanában csak "magánemberként" Mellár körül legyeskedő férfit korábban jogerősen pont azért ítélték el, mert valótlan tartalmú szórólapokat terjesztett.

Kerestük Csizi Pétert is húsvétkor, de a csütörtöki, politikamentes húsvéti fogadalmához tartva magát, nem kívánt nyilatkozni a húsvétkor.

Mellárról egyébként a Mecseki Betyár készített egy összeállítást mindössze a jelölt különböző megnyilatkozásaiból. Ebből kiderült, hogy miképpen buzdított a migránsok betelepítésére, vagy a györgytelepiek Pécsre való beköltöztetésére - amit aztán letagadott - , ahogyan a társasági adó megemelését is fontosnak tartotta - amit aztán szintén letagadott.

Mellár azt viszont nem tagadta, hogy képtelen lenne abban a városban élni, Pécsen, amelyet képviselni akar. Azt sem tagadta, hogy úgy alakítaná át az egészségügyet, amivel a gazdagoknak kedvezne, hiszen nekik több szolgáltatás járna.