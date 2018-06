Nem maradnak meleg étel nélkül a pécsi gyerekek a nyári szünidőben sem

Az önkormányzat az idei évben a nyári szünet időtartama alatt is biztosítja, hogy a rászoruló családok gyermekei meleg ebédet kapjanak - jelentette be Őri László, Pécs alpolgármestere sajtótájékoztatón a baranyai megyeszékhelyen.



A politikus beszámolt arról, hogy az idei évben a kormány 6,5 milliárd forintból 130 ezer gyerek étkeztetését biztosítja a nyári szünidőben.



Hozzátette: Pécsett, több mint 20 millió forint áll rendelkezésre e célra. Nyáron mintegy 440 rászoruló gyermek részesül az ellátásban.



- Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a gyermekek megfelelő egészségéről, a napi legalább egyszer meleg ételről akkor is, amikor az iskolai éttermekben erre nincs lehetőség az őszi, téli, tavaszi és most, a nyári szünidő alatt is. Szerencsére egyre kevesebben vannak így, de még mindig sok szülőnek problémát okoz, hogy minden nap meleg főétkezési lehetőséget biztosítson gyermekének. Mi nekik szeretnénk megkönnyíteni a dolgukat júliustól szeptemberig a nyári szünet alatt is - mondta a városvezető.



Az idei évben mind a négy nagy városrészben biztosítják a bölcsődés, óvodás, iskolás korú nyári gyermekétkeztetést.



Az óvodás korú, valamint az általános és középiskolás korú gyermekek részére városrészenként az alábbi intézményekben valósul meg az étkeztetés:



• Budai Városkapu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7629 Pécs, Komlói út 58.



• Mecsekalja Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolája

7623 Pécs, Köztársaság tér 1.



• Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs Építők útja 9.



• Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola (ANK) 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.



A bölcsődés gyermekek részére a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága közreműködésével biztosítja az alábbi bölcsődei telephelyeken:



• Csoda Bölcsőde Pécs, Apáczai Cs. J. körtér 1.,



• Hétszínvirág Bölcsőde Pécs, Pákolitz I. u. 32.,



• Zöldliget Bölcsőde Pécs, Köztársaság tér 1/1.