Nem álprobléma, nem kamu: a korlátozások feloldása miatt jönnek ismét százával a migránsok

Többen állítják - nemcsak internetes hozzászólásokban, hanem egyes balliberális médiumokban is -, hogy a napokban újra egyre intenzívebbé váló migrációs nyomás csak mese. Azt az összeesküvés-elméletet hangoztatják, hogy a koronavírus lecsengése után mesterségesen kelti a félelmet és a gyűlöletet magyar kormány. A járvány és a bevándorlás között azonban egészen más összefüggés van: azért jöttek viszonylag kevesen néhány hétig, mert a balkáni útvonalon nem hagyhatták el a befogadóközpontokat a pandémia terjedésének lassítása érdekében. Május közepétől azonban szabad a mozgás.





Komoly problémákat okoz a jelentős számban magyarok lakta Vajdaságban az ott várakozó migránsok tömege. Sajnos több beszámoló szól arról, hogy a javarészt katonakorú férfiakból álló bevándorlócsoportok félelemben tartják a helyieket. Gyakoriak a betörések, a rablások, a lopások és az erőszakos esetek, de nem egy olyan - korábban üresen álló - épület van ezen a vidéken, ahova egyszerűen önkényesen beköltöztek a hívatlan vendégek.

Az elmúlt néhány hónap ebből a szempontból enyhülést hozott, Szerbiában a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében elrendelt intézkedések keretében ugyanis a befogadóközpontokat is tilos volt elhagyni. Május közepe óta azonban ismét szabad a mozgás, ezzel együtt pedig a korábbi problémák is visszatértek.A horvát határhoz közeli Sid településre például a hadsereget is kivezényelték, a viszonylagos rendet csak az állig felfegyverkezett katonákkal tudták helyreállítani. A kialakult helyzet miatt Magyarország déli határszakaszára ismét jelentős migrációs nyomás hárul.A bevándorlók egy része átjut Horvátországba - Szerbiából vagy Bosznia-Hercegovinából -, így Magyarország területére Baranyában lépnek. Az elmúlt héten lapunkban folyamatosan beszámoltunk arról, hogy a rendőröknek több alkalommal is intézkedniük kellett a megyében, amelynek eredményeképpen összesen nyolcvanhét betolakodót kaptak el. Azóta újabb csoportokat is elfogtak, gyakorlatilag minden nap próbálkoznak a migránsok és az embercsempészek.



Az utóbbi időszakban folyamatosan emelkedett az illegális határátlépések száma, a problémával leginkább Bács-Kiskun, Csongrád (június 4-től Csongrád-Csanád) és Baranya megye sújtott. A rendőrségi adatok alapján a múlt héten országosan 824 migráns ellen intézkedtek, míg március végétől május közepéig hetente körülbelül 20-30, de volt, hogy hét nap alatt mindössze 18 fő bevándorlót kellett feltartóztatniuk.

A szakemberek várakozásai szerint a migrációs nyomás a nyár folyamán tovább emelkedik majd.





Képünkön a nemrég Kölkednél elfogott migránsok egy csoportja látható.