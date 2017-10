Nem áll le az Ironman: a Swissultra után újabb versenyen gondolkodik Mindum Károly

A legutóbbi Swissultra ötödik helyezettje, a pécsi Mindum Károly egész életében sportolt, mindig a kihívásokat kereste, s már több extrém sportot is kipróbált. Mára a triatlon mellett kötött ki, több versenyen is részt vett, és szép eredményeket ért el. A Fittbike SE alapítója és elnökségi tagja a Pécsi Újság.hu-nak adott interjújában beszélt eredményeiről, a felkészülésről, s a további célokról.



Ha valaki, akkor Mindum Károly elmondhatja magáról, hogy igazi sportember, hiszen a sport egész életében jelen volt, s számos sportágat próbált ki.

- Gyerekkoromban úsztam, atletizáltam, azonban egyik sportágban sem voltam kiemelkedő tehetség. Mindig a kihívásokat kerestem, s keresem ma is, ennek is tudható be, hogy egyetemistaként kipróbáltam a barlangászást, indultam a Balaton-átúszáson, maratonon, kétszáz kilométeres kerékpárversenyen, majd kikötöttem a triatlon mellett.

Az első, úgynevezett Ironman távot 2010-ben teljesítette, amiről sokáig azt gondolta, ezzel elérte teljesítőképessége csúcsát.

- Az újabb motiváció, illetve a felismerés, hogy többre is képes vagyok, Tamás Zsoltnak köszönhető, ő ultratriatlon világbajnok. A találkozásunkkor, ötvenéves korom után döntöttem el, hogy megpróbálkozom én is az ultratávokkal.

Az első ilyen versenye a 24 órás futó országos bajnokság volt, ahol a korosztályában a második helyet szerezte meg. Ekkor derült ki, hogy van tehetsége a sporthoz, ezért azóta minden éven kicsivel emeli a tétet.

Így néz ki Az ultratriatlon versenyeknek két fajtája van. A rövidebb a dupla és a tripla verseny, amelyeken egyben kell teljesíteni az úszás, kerékpár és futás távját. Ennél hosszabb távokon ritkán tartanak folyamatosan teljesítendő versenyeket. A hosszabb az ötszörös és tízszeres táv, ahol minden számra egy napja van a versenyzőnek. Sok zavaró tényező is közbejöhet egy-egy versenyen, hisz például éjszaka a pálya világításának hiánya nagyobb koncentrációt igényel. Ezek mellett persze jöhet még a klasszikus görcs, ami szintén megnehezíti a távok teljesítését.

Az ultratriatlonozás számára hazai versenyekkel kezdődött. Indult 2013-ban a dupla Ironman országos bajnokságon Velencén, majd következő évben a dupla Ironman világkupán, ami 7,6 km úszást, 360 km kerékpározást és 82 km futást jelentett.

- Az első külföldi versenyem 2015-ben volt Németországban, a tripla Ironman világkupa. Ez 11,4 km úszást, 540 km kerékpározást és 120 km futást takart. A következő évet a kerékpárversenyekre szántam, indultam a Race Around Austria versenyen, s megdöntöttem az ezer kilométeres világrekordot.

Az előző években Európában nem rendeztek triplánál hosszabb folyamatos triatlon versenyt, azonban Károly szeretett volna indulni hosszabb távon is.

- Mivel ezeket a versenyeket eddig Amerikában, Mexikóban és Ausztráliában rendezték, számomra elérhetetlenek voltak. Amikor meghallottam, hogy idén Svájcban rendeznek ilyet, azonnal élni szerettem volna a lehetőségekkel.

A versenyek nem csak fizikailag, de anyagilag is megterhelik az indulókat, főleg, ha szponzorok nélkül kell nevezniük.

- Az egyesületemnek, a Fittbike SE-nek nincs lehetősége arra, hogy anyagilag támogasson, de minden más segítséget megkaptam tőlük, illetve köszönet jár a munkahelyemnek is, hiszen a kiutazásomat ők támogatták. A többi költséget, a nevezési díjtól az uszodabérletig nekem kellett előteremteni.

A versenyekre való felkészülés egy amatőr sportolónak számos feladatot jelent, hiszen saját magának szervezi meg az edzéseket, az utazást, szerzi be a táplálék-kiegészítőket, és biztosítja a felszereléseket az úszó neopréntől kezdve a kerékpárig.

Névjegy Mindum Károly Mázán született, jelenleg Pécsett él feleségével. A középiskolát a megyeszékhelyen végezte, eredeti végzettsége bányamérnök, azonban a bányák bezárása után váltott, s környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett, azóta ezen a területen dolgozik immáron nyolc éve a Biokom Nonprofit Kft.-nél. A pécsi Fittbike SE alapítója és elnökségi tagja is egyben. A 2017-es Swissultra ötszörös ultratriatlon versenyen ötödikként, 121 óra alatt ért célba.

- Az edzések mellett a mentális felkészülés is rendkívül fontos. Sokszor halljuk, hogy minden fejben dől el, s az ultratávokon ez még inkább igaz. Egy ilyen versenyen rengeteg nehézség adódhat, eljön a holtpont, akár többször is, ezen kívül a fáradtság, fájdalom, eső, szél, hideg, meleg, s még sorolhatnám, milyen zavaró tényezők jöhetnek közbe. Azonban ahhoz, hogy ezeket a verseny velejárójaként éljük meg és ne szenvedésként, vagy akadályként, arra fel lehet és fel is kell készülni. Minden szempontból csúcsformában kell lenni.

A fizikai felkészülés sok időt és energiát vesz igénybe, s három részből áll.

- Az első szakasz az alapozás, ekkor az úszásé és a futásé a főszerep, emellett konditermi edzéseken is részt veszek. Ebben az időszakban az úszásnál inkább az intenzív edzés és a technika csiszolása játszik, s futásnál pedig hosszabb távokat teljesítek. A második szakaszban az állóképesség javítása a cél. A verseny előtti az utolsó rész, amikor is igyekszem magam formába hozni mindhárom sportágban.

A szervezet felkészítése is nagyon fontos, hiszen ilyenkor extrém terhelésen megy át. A verseny előtti két-három hónapban Károly odafigyel a táplálkozásra is, a fehér kenyér, a cukor és a zsíros ételek lekerülnek az étlapról. Több növényi fehérjét és magad vastartalmú ételt eszik.

Nem akar még leállni, tervezget egy újabb indulást.

- Mikor beneveztem, úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó hosszabb távú versenyem, de úgy érzem, hogy még fel tudnék készülni egy újabb erőpróbára. Hogy ez mi lesz, azt még nem tudom. Még nem jelent meg a következő évi versenynaptár és persze az anyagi lehetőségeim is eléggé korlátozottak. A mostani versenyen talán én voltam az egyetlen, aki komolyabb támogatók nélkül indult. A többiek részvételét szponzorok vagy sportegyesületek finanszírozták.