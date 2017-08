Negyven hektárral bővítik a Mohácsi Ipari Parkot

A Pécsi úton található körforgalomtól északkeletre eső területen negyven hektárral bővül az ipari park. A beruházás részeként a közműveket, a távközlési és kommunikációs hálózatot is kiépítik azzal a céllal, hogy a városban beruházni szándékozó befektetők számára megfelelő nagyságú és minőségű terület álljon rendelkezésre.



Nyolcszázmillió forint összegű, vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült Mohács, amely révén 40, 1 hektárral bővítik az iparterületet - közölte lapunkkal az önkormányzat. A beruházáshoz önerőre nem volt szükség, ami azt jelenti, hogy a városnak lényegében nem kerül pénzébe a fejlesztés.

A rendelkezésre álló összegből a már meglévő ipari park szomszédságában, az 56-os és az 57-es főutak csomópontjától (azaz a Pécsi úti körforgalomtól) északkeletre eső területen alakítanak ki újabb, ipari célokra alkalmas területet.

Minderre azért van szükség, mert az ipari parkban jelenleg nincsen az igényeknek megfelelő, nagy kiterjedésű szabad terület a betelepülni kívánó befektetők számára.

A fejlesztés keretében úgynevezett feltáró utakat, buszmegállót és gyalogátkelőt is kialakítanak. A területen nincsenek közművek, ezért az ivóvíz-, a szennyvíz-, a gáz-, és az elektromos hálózatot is kiépítik, valamint a távközlési és kommunikációs hálózatot is.

A Mohácsi Ipari Park kihasználtsága egyébként jelenleg 80,6 százalékos, a betelepült vállalkozások 885 munkavállalót foglalkoztatnak - utóbbiak száma jelentősen növekedhet a 2019 októberéig megvalósítandó beruházás eredményeképp.