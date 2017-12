Négyszázmilliós fejlesztés indul Komlón

Európai uniós forrásból négyszázmillió forintot nyert a komlói önkormányzat a Nagyrét utcai iparterület fejlesztésére. A most is több innovatív cégnek otthont adó területen a fejlesztés után munkahelyteremtő beruházások is indulhatnak. A nyári több milliárdos pályázati sikereket követően újabb, ezúttal 410 millió forintos európai uniós támogatást nyert el a komlói önkormányzat.



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből biztosított összeget a Sikondára vezető út melletti, Nagyrét utcai ipari terület fejlesztésére fordítja a város.

A területen már most is több üzem áll, többek között a Rati Kft. rendhagyó energetikai megoldásai révén országos hírnévre szert tett gyártócsarnoka. Több mint tucatnyi,

nevesítetten is gazdasági célú telek azonban még értékesítésre vár. Az önkormányzati tulajdonú területek hasznosítása előtt tornyosuló legnagyobb akadály az infrastruktúra hiánya volt. A most elnyert projekt erre a problémára kínál megoldást.

„Meg szeretnénk építeni mindent, amire a majdani beruházóknak és az ipari terület dolgozóinak szüksége lehet. Út, járda, buszmegálló készül majd és természetesen a hiányzó közműveket is megcsináljuk. Lesz víz, gáz, villany és biztonságos csapadékelvezető-rendszer s. Mivel az önkormányzat jelenleg szűkében van ipari célra is használható területeknek, ezért a jövőbeni munkahelyteremtő beruházásokhoz kulcsfontosságú, hogy az ipar, gazdaság területén kellően befektetővonzó körülményeket teremtsünk" - mondta el Polics József polgármester.

A pályázati döntést követően jelenleg a szükséges szerződések előkészítése zajlik. A jövő év elején jelennek meg a kivitelezéshez szükséges közbeszerzések, maga az építkezés az év közepe felé indulhat.