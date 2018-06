Ne rutinból induljon a buszmegállóba, hétfőn életbe lépett a nyári menetrend

Lezárások is érintik a buszokat

A Hegedűs János utca felújítása a nyári időszakban is folytatódik, ezért a 16, 20, 21 és 121-es járatok az áprilisban bevezetett módosítások szerint közlekednek majd az előttünk álló időszakban. Lezárva marad a Surányi Miklós utca is, emiatt a 32, 32Y és 34Y járatok továbbra is terelőúton haladnak.