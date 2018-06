Napsütésből nem lesz hiány jövő héten, de azért ne hagyjuk otthon az esernyőnket

A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn a Dunától keletre szórványosan zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet. Elsősorban a Dunántúlon - és zivatarok környezetében - megerősödik a szél, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.



Kedden napos idő várható, de főleg az Északi-középhegység térségében és a Duna vonalában előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, zivatar idején viharos fokozódik a szél is. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet, napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is napos lesz az idő, legfeljebb egy-egy zápor lehet. A minimumhőmérséklet 14-20, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között valószínű.



Csütörtökön a sok napsütés mellett helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarban erősödik meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 fok között alakul.



Pénteken elszórtan lehet zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, zivatar környékén viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 15-22 fok lesz. Napközben 24-30 fokig melegszik a levegő.



Szombaton megerősödik a szél és változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, helyenként záporesővel. A minimumhőmérséklet 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok 23-27 fok között alakulnak.



Vasárnap napközben északnyugat felől egyre több felhő érkezik a térség fölé, emiatt helyenként záporesőre is számítani lehet. A szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.