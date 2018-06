Nagytestű kutyák támadtak meg egy gyereket szombat délután Kozármislenyben

Két kutya marcangolt össze egy fiút Kozármislenyben - számolt be az esetről a gyerek édesanyja a közösségi oldalon. A nő az állatok gazdáját keresi, hogy megbizonyosodjon, az ebeket beoltatták-e veszettség ellen. A rendőrök nyomozást indítottak.

Szombaton délután négy óra körül kutyák támadtak rá egy fiúra a kozármislenyi művelődési háznál. A gyerek édesanyja a közösségi oldalon kért segítséget. Mint fogalmazott, két nagytestű, nyakörvvel ellátott állatról van szó: egy világos és egy sötétbarna ebről.

A nő kéri, hogy a kutyák gazdája jelentkezzen, hiszen szeretné tudni, hogy a négylábúak megkapták-e a veszettség elleni oltást.



A fiú komoly sérüléseket szenvedett, anyja szóhasználata szerint „összemarcangolták". Egy képet is feltöltött a gyerekről, ezen látszik, hogy több helyen is be kellett kötözni. Szerettünk volna további részleteket megtudni a történtekről, ám megkeresésünkre a fiú édesanyja nem szeretett volna nyilatkozni.

Az esetről a rendőrség is értesült. Munkatársunknak küldött tájékoztatásukból kiderül, hogy a Pécsi Rendőrkapitányság testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.

Hozzátették, a kutyák gazdájának felkutatása jelenleg is folyamatban van.



