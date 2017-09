Nagyszabású szimulált mentési bemutatót tartanak

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézete immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, a Pécsi Sürgősségi Napokat. A konferencia egyik fő témája a katasztrófa készültség és kockázatértékelés az egészségügyi ellátás szempontjából. Ezzel összefüggésben, a konferencia második napjára nagyszabású bemutató jellegű, szimulációs kimentési gyakorlatot valósítanak meg.



Az eseményen közreműködőként az Országos Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Mentőszervezet, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, a Pécsi Városi Rendőrkapitányság, a Magyar Vöröskereszt, a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Osztálya, a Baranya Megyei Kormányhivatal Megyei Védelmi Bizottság és a PTE UNIV Tv is részt vesznek. Az esemény során mentőtiszt hallgatók is bevonásra kerülnek, mégpedig az különböző sérülések imitálásában, illetve a tényleges ellátásban is.

A káresemény forgatókönyve szerint a 6. számú főúton Szigetvár irányába közlekedő tartálykocsi vezetője a Rét utca és a 6-os út kereszteződésében ismeretlen okból a szemben szabályosan közlekedő helyi járatú busszal frontálisan ütközik. A káresemény felszámolása során a helyszíni teendők mellett a sérültek ellátása a későbbiekben intézményi szinten is nyomon követhető lesz, hiszen a sérültek ellátása a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Osztályán folytatódik.

A rendezvény célja az egyes rendvédelmi- és társszervek közötti együttműködés, közös gyakorlás lehetőségének megteremtése. Az esemény során videó dokumentáció is készül, melynek segítségével további cél a rendezvényt követően az ellátás kiértékelése, és oktatási anyag készítése.

A bemutató időpontja: 2017. szeptember 23. (szombat) 14 óra

Helyszín: Pécs, 6. sz. főút és Rét utca kereszteződése