Nagyon-nagyon elűzték az idei telet is a busók Mohácson - Képgaléria!

Számok ugyan még nincsenek, de talán nem is az a lényeg, pontosan hányan voltak vasárnap Mohácson, sokkal inkább az, hogy a busójárás ezúttal is rengeteg érdeklődőt vonzott.



A télűzésben idén 64 busócsoport 1750 busója és egyéb maskarása vett részt, még soha nem voltak ennyien a főszereplők.

S talán a vendégek sem.



Nagyon-nagyon sokan látogattak el vasárnap Mohácsra - a szervezők korábban százezer vendégre számítottak, alighanem voltak is annyian, de lehet, hogy még többen is. Erre vonatkozó becslések egyelőre még nincsenek, de - a korábbi busójárásokon tapasztaltak alapján - alighanem megdőltek idén is a korábbi rekordok.

Kérdés, meddig lehet, s egyáltalán érdemes-e ezt még fokozni?

Már szombaton is annyian voltak a mohácsi utcákon, mint régebben egy-egy vasárnap, farsangvasárnap pedig egész egyszerűen megtelt a város. A Sokac-révben, a busók csónakos átkelésekor már sok ezren szorongtak.

Aztán a tömeg megindult, vissza a belváros felé, a főutca két oldalán több tízezren álltak sorfalat, amikor elkezdődött a felvonulás.



A tömegben ekkor már mozdulni is alig lehetett, annyian voltak kíváncsiak a menetre.

A busócsoportok ezúttal is kitettek magukért, látszott a készülődés eredménye. A felvonulóknak hosszú időbe telt, mire utat törtek maguknak, több mint egy óra alatt értek a csoportok a Széchenyi-térre, ahol megkezdődött a szabad farsangolás.



A felvonulást követően a kompról a folyó vizére bocsátották a kimúlt telet jelképező fakoporsót, sötétedéskor pedig meggyújtották a főtéren álló hatalmas máglyát, majd a mulatság még biztosan nagyon sokáig folytatódott.



Farsangvasárnap Mohácson lapunk értesülései szerint rendkívüli esemény nem történt, a hatóságoknak szerencsére nem volt különösebb tennivalójuk a rutinfeladataikon kívül, persze ez utóbbi sem volt éppen könnyű, hiszen valóban hatalmas tömeg lepte el a várost.



Mindazonáltal a busójárásnak még nincs vége: hétfőn délután egy órakor a Sokac-körben megkoszorúzzák Kersics Anka emléktábláját, majd következik a busók hagyományos házról-házra járása a Kóló téren és a környező utcákban.

Húshagyókedden még egyszer benépesül a belváros. Ez a nap eredetileg egyébként a busójárás legmozgalmasabb napja volt: a máglya körül táborozva elfogyasztották a busók az előző nap során kapott élelmeket a rokonokkal, ismerősökkel, majd a duda, tambura hangjára kifulladásig járták a kólót.

S ez az a nap, amit a mohácsiak talán még mindig a legjobban várnak, hiszen jóval bensőségesebb, családiasabb hangulatú, mint a farsangvasárnap, persze akkor is szívesen látják a vendégeket.

A maszkások délután fél háromtól gyülekeznek majd a Kóló téren, három órakor a megszokott útvonalon elindulnak a főtérre. A máglyát, rajta a telet jelképező koporsóval hatkor gyújtják meg.