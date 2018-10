Nagyon bejött a város a 20 év után hazatérő Sik Attila neurobiológusnak -Végleg marad

Prof. dr. Sik Attila, a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézet vezetője mesélt lapunknak az októberben elsőként Pécsett megrendezett Kortalan Tudomány Konferencia és Fesztivál elnevezésű eseményről.



Sik Attila Debrecenben végzett biológia-kémia szakon, majd a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozott Budapesten, s évtizedekig végzett kutatásokat Amerikában, Kanadában és Angliában . Több európai kutatási projekt vezetője. Ezenkívül az innováció is a szakterülete, amely kapcsolódik a Transzdiszciplináris Kutatások Intézetéhez (ITD).

A kutató elmondta lapunknak, hogy az intézet azért a transzdiszciplináris jelzőt kapta, mert az egyetemen kívülre is tekint, s a társadalmat nem csak informálja, hanem be is vonja a különböző tudományterületeket érintő témákba. A Kortalan Tudomány Konferencia és Fesztivál elnevezésű esemény is ezért jött létre, fő célja a Pécsi Tudományegyetem kultúrájának és kutatásainak elismerése és ünneplése, valamint együttműködések és interakciók létrehozása az egyetem körein belül és kívül egyaránt.

Névjegy Sik Attila 1966. március 15-én született. Élettársával élnek együtt Pécsett, előző házasságából egy gyermeke született. 2017 óta él Pécsen, de már előtte is járt városunkban, nagyon megszerette. Ekkor hozta létre a Transzdiszciplináris Kutatások Intézetet is, amellyel a PTE arculatát szeretné népszerűsíteni belföldön és külföldön egyaránt.

Az eseményre elsőként Pécsett lehet ellátogatni október hetedikéig. Az érdeklődők rengeteg program közül válogathatnak, jól ismert magyar és nemzetközi tudósok, valamint számos szakértő mutatják be kutatási területeiket olyan nyelvezettel, hogy az mindenki számára érhető legyen.

A fesztiválnak olyan eseményei vannak, amelyek magukba foglalják a művészetet és a tudományt. Lesz fényfestés, fotókiállítás, és egy érdekes zenés műsort is hallhatnak a vendégek, amelyeknek az érdekessége, hogy biológiai jeleket felhasználva alkotnak zenét a művészek. Az agyhullámok, a levegő vétel és szívverés hangjának felhasználásával hozzák létre a produkcióhoz szükséges dallamokat. A tudományos oldalt illetve, pedig megismerkedhetnek a vendégek a kannabisz jótékony hatásaival, kultúrájával és még rengeteg érdekes témával találkozhatnak.



Vasárnap zongorakoncert is lesz a Liszt Ferenc Hangversenyteremben, amelyen három nemzetközi hírű zongorista lép fel. Egyikük a pécsiek körében is jól ismert Boros Misi.

A programok között még megtalálható filmvetítés, kreatív workshopok és borkóstoló is. A fesztivál központi helyszíne a Nádor Galéria, mely az előadások mellett számos művészi kiállításnak ad helyet. A részletes programfüzetet IDE kattintva olvashatják el.