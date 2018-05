Múzeumi majálist tartanak a városban sok programmal

Gazdag gyűjteményének bemutatására, a kiállításai iránti érdeklődés növelésére másodszor rendezi meg a Pécsi Múzeumi Majálist a Janus Pannonius Múzeum (JPM) május 12-én a baranyai megyeszékhelyen.



Az eseményen többször is megnyílnak a Káptalan utca középkori pincejáratai, tárlatvezetés keretében ismerhető meg a Puszták aranya - A nagyszentmiklósi kincs hiteles másolatai című időszakos, valamint a Sopianae - Baranya római kori leletei című állandó kiállítás - írta a JPM az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.



Kiemelték, a majális fő helyszíne idén a múzeum Káptalan utca 5. szám alatti igazgatóságának udvara lesz, ahol népmesei és kézműves foglalkozásokra, pünkösdi vetélkedőre, íjászati és harcászati, 10. századi fegyverek bemutatójára, egzotikus rovarok bemutatójára, reneszánszétel-kóstolóra, pénzverésre és egy kovácsműhelybe is várják az érdeklődőket.



A látogatók részt vehetnek a Cella Trichora-makett felállításában, kibontásában, az ehhez kapcsolódó puzzle összerakásában, a Felsőmalom utcai Tímárház nagyméretű, háromdimenziós makettjének összeállításában. Csontváry művészetének rajongói pedig vegyes technikával újraalkothatják a festőművész képeit - tették hozzá.



A Holland sarokban a pARTytent keretében holland és magyar képzőművészek mutatkoznak be, a majális élményét pedig várhatóan fokozza az élő népzene, a streetart-bemutató, a 19. századi, felpróbálható viseletmásolatokkal való fotózás is.



Az eseményre 500 forintért váltható belépő, 1500 forintért családi jegy, a látogatása 3 év alattiaknak ingyenes, a Vivicittá városvédő futás részvevői 20 százalék kedvezményt kapnak - olvasható a JPM tájékoztatójában.



A múzeum ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a tárlatvezetéseken való részvétel regisztrációhoz kötött, amit május 10-én 16.00 óráig lehet megtenni a [email protected] e-mail címen.