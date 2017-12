Műfüves pálya készül TAO-pénzből Komlón

A Komló Bányász futballcsapatát üzemeltető cég a városi önkormányzattal közösen pályázott az úgynevezett látvány-csapatsportágak támogatására fordítható társaságiadó-forrásokra. Az így elnyert pénzt a törvények értelmében kétféle célra lehet felhasználni: utánpótlás-nevelésre, valamint beruházásokra.



A Bányász tavaly után az idén is megkapta a lehetőséget, hogy a komlói cégek felajánlásait igénybe véve jelentősebb összeget gyűjtsön össze és használjon fel. Az utánpótlási programokra összesen 11 millió forintot tudtak ebből a keretből fordítani: ezt sporteszközök vásárlására, versenyszervezésre, a csapatok utazására és az edzők és egyéb szakemberek fizetésére használták fel. A klub korosztályos csapataiban száznál is több gyerek sportol, az ő körülményeiket és versenyzési lehetőségeiket javította a pénz.

Ennél is nagyobb, összesen 75 millió forintos volt az idei évben beruházásokra költhető összeg. Ebből két régi tervét valósítja meg a sportegyesület. Egyrészt elindul egy nagy, 111x72 méter alapterületű műfüves pálya megépítése. Az időjárási körülményektől függetlenül használható létesítmény is elsősorban az utánpótlás-képzésben kap majd szerepet, de a felnőttek edzéseihez is használható lesz. A tervek szerint a 2017-18-as idényben 60, a következőben pedig 63 millió forint TAO-forrást lehet majd az építésére fordítani.

A beruházási tervek második, 15 millió forintos üteme a stadion főlelátójának részleges befedése. Ezzel összesen 200 fedett ülőhely jön létre a következő szezontól, növelve a meccsekre kilátogatók kényelmét.

„Ugyan a TAO-pályázatokat a Komló Bányász Sportkör Kft. adta be, de a sikeres szerepléshez szükség volt arra is, hogy a város biztosítsa a projektek 30%-át kitevő önerőt" - számolgatott Polics József polgármester. „Ezek a fejlesztések az egész város számára fontosak. Nem profi csapatok érdekében történnek, hanem a tömegsportot és a diákok mozgási lehetőségeinek szélesítését szolgálják, ezért szívesen mögéjük állunk" - tette még hozzá.