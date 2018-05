Mozisátor és gyerekkibuc is lesz az idei Judafesten

Történelmi séták, mozisátor, gyerekkibuc és civil utca is várja a látogatókat idén június 7. és 10. között, a fővárosi Judafest programjai között.



Szabadtéri filmvetítéssel indul a fesztivál június 7-én, majd másnap a Hősök zsinagógájában és a Dohány utcai zsinagógában tartanak mindenki számára nyitott istentiszteletet - közölték a szervezők az MTI-vel.



Szombaton az erzsébetvárosi zsidónegyed csodáit felderítő vezetett sétákon vehetnek részt az érdeklődők, majd június 10-én vasárnap, a Judafest hagyományai szerint, egy napra benépesül a Kazinczy utca: két színpadon egész nap ingyenes programok és vásár várja a látogatókat.



Itt egyebek mellett lesz zenei és gasztrószínpad, a piacon zsidó gasztronómiai termékeket, judaizmussal kapcsolatos műtárgyakat lehet vásárolni, de lesz adomány- és könyvvásár is. Készülnek chillout-sarokkal és gyerekkibuccal, a mozisátorban a magyar-zsidó filmművészet alkotásaiból válogatnak, a civil utcában pedig különböző zsidó szervezetek mutatkoznak be.



Idén a fesztivál díszvendége a magyar ajkú zsidóság lesz, így képviselteti magát a helyszínen többek között Debrecen, Pécs, Szeged, Kecskemét, Pápa, Kőszeg, Szombathely, Sopron, a határon túlról Komárom, Szabadka és Tel Aviv is. A Judafest szervezői a vallási sokszínűséget, a demokráciát és az egymásrafigyelést támogatják a rendezvénnyel.



A program megrendezését az American Jewish Joint Distribution Committee által alapított Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatta.