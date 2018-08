Most a kicsiken lesz a világ szeme: szomban jön a 4. Játékmotoros Találkozó

Szombaton délután négy órától a PKK Apáczai Művelődési Ház idén is megszervezi, összefogva több városi szervezettel, civil csoporttal, a soron következő, IV. Játékmotoros Találkozót, óvodás és kisiskolás gyerekek számára.



Az előző évek tapasztalatai alapján sikerrendezvénynek számít ez a családi nap. A Művelődési Ház, amely idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, ingyenes, komplex kikapcsolódási csomagot ajándékoz a résztvevő családoknak és gyerekeknek, sporttal, tudásátadással, felhőtlen szórakoztatással. Mi több, minden évben egy igazi meglepetéssel is kedveskednek a résztvevőknek. Míg tavaly, tavaly előtt a gyerekek igazi tűzoltóautóval ismerkedhettek vagy rendőr motorbiciklikre ülhettek, fényképezkedhettek és kérdezhették a rendőröket a munkájukról, a közlekedés szabályairól, az uniformis viseletéről, idén egy valódi meglepetés is lesz: helikopter száll le a gyerekekhez, amelyet közelről is megtekinthetnek és a pilótával beszélgethetnek.

A picik legtöbbje ez idáig tűzoltó és rendőr szeretett volna lenni, idén azt várjuk, hogy Pécs sok magyar pilótajelölttel gazdagodjék.



Hasonlóan az elmúlt évek Játékmotoros Találkozóihoz, idén is lesz kismotor- szépségverseny. Már hagyomány, hogy a kicsik, szüleik segítségével, díszbe öltöztetik a járgányukat, lemossák, felmatricázzák, sokan ráfestik a nevüket, becenevüket.



Igazi parádé lesz a zsűri előtti felvonulás. Majd a délután csúcspontja: ahogyan izgalommal telten, büszkén, vagy éppen szégyenlősen, hosszú sorban begurulnak a zsűri elé és kipirul a kis arcuk, ha válaszolni kell a zsűri egy-két kérdésére, s nemsokára következik a díjkiosztás. Aki a legszebben díszítette fel a kismotorját, biciklijét, aki a legszebben, legokosabban válaszolt a zsűri kérdéseire, megnyeri a fődíjat, vagy a második, harmadik helyezést. Idén is értékes ajándékokat kapnak a helyezettek. Érdemes tehát időben felkészülni a nagy napra.

A versennyel párhuzamosan sok egyéb foglalkozás, szórakozási lehetőség is lesz,többek közt bábszínház, habparty, körhinta, gokart, légvár, kézműves tevékenység, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, baba-mama sarok, Manó Mozgó sátor és nem utolsó sorban címadó rendezvényünkhöz illeszkedve: a gyerekek játékmotoros, fényképes jogosítványt is szerezhetnek, amennyiben sikeresen teljesítik a menetleveles feladatokat.



Szeretettel várnak minden gyereket, tesókat, anyát, apát, nagyikat a nyár vidám Játékmotoros Találkozójára!