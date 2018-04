Monstre útfelújítás indul Pécsen és a megyében, megújul a tv-toronyhoz vezető szerpentin is

Közzétette a Magyar Közút az idei évre vonatkozó útfelújítási programját, amelyben számos pécsi és baranyai útszakasz rekonstrukciója is szerepel. Így egyebek mellett teljesen új útburkolatot kap a pécsi tv-toronyhoz vezető szerpentin is, valamint számos alsóbbrendű út, például az 57-es út Pécs és Mohács közötti néhány szakasza is.



Az állami közútkezelő beruházásában két országos útfelújítási program részeként idén mintegy 1200 kilométernyi út teljes körű felújítása indulhat el. A felújítási munkák első körében eddig mintegy 140 szakaszra vonatkozóan adott az elmúlt napokban munkaterületet a társaság a kivitelezőknek , a projektek év végéig ütemezetten, folyamatosan haladnak majd.

Az első ütemben szereplő projektek között számos Baranya megyei útszakasz is található. Márciusban már megkezdik a munkálatokat a Mohács és Pécs közötti 57-es út két szakaszán is , összességében közel három kilométeren, több mint 222 millió forintból.

Pécsvárad sem marad ki, a vasútállomáshoz vezető út kap közel kétszáz méteren új aszfaltot, de a perekedi összekötő út is megújul hatszáz méteren, a munkák mintegy 64 millió forintba kerülnek.

A Szentlőrinc és Oroszló közötti összekötő út egy része is megszépül több mint másfél kilométeren át, ennek költsége 63,5 millió forint. A Pécs és Kaposvár közötti másodrendű főút egyik 1.1 kilométeres szakaszát közel 100 millió forintból újítják fel.

A hazai finanszírozású 100 milliárd forintos útfelújítási projektlistán is számos pécsi és megyei burkolatjavítási munka szerepel. Így a teljesség igénye nélkül egyebek mellett új borítást kap a Pécs-Harkány-Drávaszabolcs közötti út 1,2 kilométeren, Szederkény és Pécsvárad között közel másfél kilométernyi szakasz, Szentlőrinc és Nagycsány között 4,3 kilométernyi rész, valamint a pécsi délnyugati elkerülő 1,3 km-es szakasza.

Hird és Szászvár között 3,2 kilométeren, Pécs és Abaliget között 2,5 km-en kap új burkolatot az út, csakúgy, mint Pécsen a tv-toronyhoz vezető, 4,3 kilométeres szerpentin is teljesen megújul .

Mindezeken kívül nekiállnak a pécsi Árpád-híd felújításának is, csakúgy, mint a Mecseknádasd utáni Varasdi völgyhíd és az apátvarasdi elágazás utáni Bolondúti völgyhíd rendbetételének is.