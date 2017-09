Molvay Norbert nyerte a komlói nemzetközi filmfesztivál fődíját

Molvay Norbert Ha nem segít a mindenható című alkotása nyerte el a fődíjat a nemzetközi Hét Domb Filmfesztiválon, amelynek záróeseményét szombaton tartották Komlón.



A rendező Fejes Sándor pécsi zárszerelőről szóló filmje a dokumentumfilmek között is első lett a Sára Sándor, Rófusz Ferenc, Ternovszky Béla alkotta zsűri értékelése alapján.



A bírálók az ismeretterjesztő művek közül a Boros Ferenc - Horváth Zoltán Élmények (b)irodalma, az animációk közül B. Nagy Ervin Egér, a kisjátékfilmek versenyében Bánovits Ottó Donkey Xote, a nemzetközi kategóriában Branko Istvancsics Hajógyári szobrász című filmjét, az egyéb művek sorából Engelmann Péternek a Nellys Lucky Number zenekarnak készített Lanidiga című klipjét találták a legjobbnak.



A filmfesztivál fődíja 1,2 millió forint, a kategóriagyőztes filmek 200-200 ezer forintot, a második és harmadik helyezettek 100 ezer, illetve 50 ezer forintot kaptak az oklevél és a tárgyjutalom mellett.



Az egyhetes seregszemlére 151 alkotást nyújtottak be a filmesek, ezek közül 60 került a versenyprogramba, az esemény a felnőtteken kívül 5 kategóriában a 10 és 18 év közötti diákok számára is lehetőséget adott a versengésre. A fesztivált az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 11 millió forinttal, a komlói önkormányzat pedig további 2 millió forinttal támogatta.



Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a díjátadón hangsúlyozta, Komló fesztiválvárossá lett: amellett, hogy egy nemzetközi kórusfesztivál helyszíne, az amatőr színjátszás egyik fellegvárává vált, és már egy filmfesztiválnak is otthont adott, amelyre Los Angelesből és Dubaiból is érkeztek vendégek.



A versenyprogramba került 60 film bármelyik közép-európai filmfesztiválon rangos mezőnyt jelentene, a fesztivál a szervezése, a helyszíne, a zsűrije és a közönség érdeklődése okán is folytatásra méltó - jelentette ki.



Hoppál Péter az egykori pécsi filmszemlékre utalva hozzátette, hogy a filmes eseményeknek van múltjuk a térségben, egyben reményét fejezte ki, hogy a komlói fesztivál talált rést a filmfesztiválok piacán.



Magyar Ferenc operatőr, fesztiváligazgató az MTI-nek azt mondta: a filmfesztivál sikeres volt, már az előzsűri rendkívül jónak értékelte a döntőbe jutott filmeket, közülük számos alkotást teltház előtt vetítettek.



Polics József (Fidesz-KDNP), Komló polgármestere hangsúlyozta, hogy a város felkerült a filmfesztiválok térképére. Úgy vélte, az egykori bányászvárosnak "sok lábon kell állnia", az egyik láb a kultúra. Kitért arra, hogy Komlón évtizedek óta nincs rendszeres filmvetítés.



Ahhoz, hogy egy filmfesztivál iránt még élénkebb legyen a lakossági érdeklődés, szükség van az oktatási-nevelési intézmények nagyobb közreműködésére is - fogalmazott a városvezető.