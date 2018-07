Mohamed megy a hegyhez, Baranyába is érkezik a buszos ügyintézés

A kormány döntése szerint az országban tíz kormányablak-feladatok ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálat viszi közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. A tíz buszból egy a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kerül.



A különleges ügyfélszolgálati gépjárművek közül ötöt már átadtak, a hatodikat a napokban Tuzson Bence (képünkön) közszolgálatért felelős államtitkár helyezte üzembe a Vas megyei Jánosházán.

- Az elmúlt években olyan közigazgatást építettünk, amely élvezi az emberek bizalmát, segíti a magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy a magyar emberek számára az ügyintézés ideje, az arra fordított energia és anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal javuljon életminőségük. Ezt szolgálta a kormányablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja a kormányablak buszok üzembe helyezése is - mondta az államtitkár az átadáson.

Dr. Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a téma kapcsán arra emlékeztetett, hogy tavaly szeptemberben a Pécsi Napok keretében a baranyaiak már megismerkedhettek a Kormányablak Busszal.

- Akkor nagyon népszerű volt a mobilizált ügyfélszolgálat, ezért különösen nagy öröm, hogy az országban lévő tíz buszból egy Baranyába kerül. Ennek ünnepélyes átadása ősz elején várható - tette hozzá a kormánymegbízott.

A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500 féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőségük az ügyfeleknek. Az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük, valamint munkahelyük között, útközben is könnyen elérhetőek a kormányablak-szolgáltatások. A buszban egy okmányos és egy kormányablak-munkaállomás került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt. A rendszer magában foglal egy beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is.

A teljes mobil ügyfélszolgálat klimatizált, továbbá szünetmentes tápegységről, aggregátorról üzemeltethető azokon a helyszíneken, ahol nincs villamos hálózati csatlakozási lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.