Mohácson találkoznak a Kárpát-medence cigányprímásai - Jön a Cigányvarázs fesztivál

A magyarországi cigányság gazdag hagyományának, kultúrájának szélesebb körben történő megismertetése szándékával tartjuk ezúttal Mohácson szeptember 5-én a VII. Kárpát-medencei cigányprímások és zenekarok fesztiváljának nyitónapját - jelentette be Raduly József, a Kultúra Lovagrendjével kitüntetett fesztiváligazgató a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.



A magyarországi cigányság többszáz éves, egyes források szerint az 1300-as évekig visszanyúló története során a muzsikus cigányok mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a népcsoport életében.



Czinka Panna, Rigó Jancsi vagy Bihari Mihály nevét még ma is különös tisztelettel emlegeti az utókor. És napjainkban is szép számmal akadnak, akik tovább viszik e gazdag zenei örökséget: elegendő, ha a világhírű 100 Tagú Cigányzenekar nevét említjük.

A magyarországi cigányság társadalmi felzárkózása, gazdag hagyományainak, kultúrájának szélesebb körben való megismertetése érdekében e fesztivállal szeretnék a szervezők megmutatni a romák értékeit saját népüknek és a teljes magyar társadalomnak.



A világszerte ismert és tisztelt Mahátma Gandhi, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja írta ezt a XX. század elején:



„Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától."



- Nos, abban a reményben tartjuk meg ismét fesztiválunkat, hogy az érdeklődő közönség „házát is lengje körül" a cigány kultúra, ismerje meg annak sokszínűségét, egyedi színeit, a magyar kultúra egészét gazdagító kincsestárát - fogalmazott Raduly József. - A rendezvény amellett, hogy a zenét, a muzsikát állítja középpontba, szélesebb körben is igyekszik ízelítőt adni azokból az értékekből, amelyeket a cigányság képvisel: ennek jegyében a romák vándorlását is bemutatjuk, makettekkel, foglalkozások szerint. A helyszínen az irodalom képviselői, cigány írók és költők mutatják be és dedikálják műveiket, jelen lesz cigány festőművész-képíró, egy faszobrász tehetségét, kiállítását ugyancsak megcsodálhatjuk, s betekintést nyerhetünk a roma gasztronómia világába is.



A nyitókoncertre szeptember 5-én, délután négy órakor kerül sor a Deák téren. A sztárvendég Roby Lakatos (képünkön) világhírű hegedűművész lesz.