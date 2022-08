Mohácsnál néhány nap alatt majd' két méterrel nő a Duna vízszintje - Kiszáradt a Csele-patak is

Máris érezteti a honi folyók és tavak vízszintjén a hétvégén a vízgyűjtő területeken leesett csapadék. A Duna néhány nap alatt csaknem két méterrel emelkedik Mohácsnál. Minderre nagy szükség van, az óriási aszályban a Karasica után a Csele-patak is kiszáradt.



Múlt hét csütörtökön 63 centiméteres volt a vízállás Mohácsnál, ami mindössze pár centivel haladta meg a történelmi, 2018-ban mért kisvízi rekordot.

A dunai hajózás eredeti formájában már ellehetetlenült, a hajók csak félig megrakodva járnak, az Al-Dunán pedig már egyáltalán nem közlekednek.

A vízi járművek szempontjából a másfél méter alatti vízszint számít számít, s ezen már régen túl vagyunk, a kis víz a személy- és teherhajók forgalmát is zavarja.

A teherhajók ilyenkor félig rakodva járnak csak, ha járnak, az igazán nagy kirándulóhajók pedig el sem indulnak.

Az Al-Dunán, a folyam bolgár és román szakaszán több száz teherhajó kénytelen vesztegelni, mindez persze komoly veszteségeket okoz az ágazatnak.

A tartós aszály Baranyában is érezteti a hatását, eltűnt például a víz a megyét átszelő Karasicából, s több kisebb tó is kiszáradt, legutóbb pedig a Csele-patakból is eltűnt a víz.

A hétvégén idehaza és külföldi vízgyűjtő területeken is hullott viszonylag jelentős mennyiségű csapadék, ami máris érezteti a jótékony hatását.

A Dunán például Mohácsnál néhány nap alatt csaknem két méterrel fog emelkedni a vízszint: a mérce hétfőn reggel 69 centit mutatott, szombatra pedig már 280-as vizet várnak a szakemberek.