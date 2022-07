Mohács lesz a halétkek fővárosa, szombaton jön a negyedik Dunamenti Halfesztivál

Két év kényszerszünetet követően szombaton rendezik meg Mohácson a Dunamenti Halfesztivált, ahol ismét a halételek fenséges illata lengi be majd be a belvárost. Az eseményen egy időben, egy helyen kóstolható végig számos, a Duna mentén ismert módon elkészített halétel - ilyen sehol másutt nincs az országban.

2017-ben rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni.

A kezdetek óta hangsúlyozták, nem szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program. A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek Mohácsra halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt.

Az elképzelés nagyon bejött, a hagyományból gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek.



2020-ban és tavaly azonban a járvány keresztülhúzta a szervezők számításai, s kénytelenek voltak lemondani az eseményt.



Idén viszont nincs akadálya a fesztivál megtartásának, amire most szombaton kerül sor. A programok már délben elkezdődnek, a bográcsok alatt délután öt órakor szítják fel a tüzet.

A szervezők hangsúlyozzák, aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt enne, az sem marad hoppon, rájuk is gondolván a rendezvényünkön lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is.

A Jókai utcai sarkán található Halponton mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, harcsapörkölt, sült hal és más halas finomságok is kaphatók lesznek. (Azt mi tesszük hozzá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan egyáltalán nem csillagászati áron.)

A helyszín nem változik, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy részét, továbbá a Millenniumi Emlékmű környékét foglalja el a fesztivál, melynek központi helyszínei a Sváb utca, a Haludvar, a kis- és a nagyszínpad, továbbá a Halpont lesznek.

A rendezvény részletes programja is elkészült, a legutóbb is óriási sikert aratott, a tiroli Ziller völgyéből érkező, autentikus Die Mayrhofner zenekar is fellép, s természetesen lesz utcabál is, a mulatságon az UNTERROCK zenekar muzsikál majd.



Rajtuk kívül a nap során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből.



A fesztiválra még lehet asztalt, főzőhelyet foglalni a (06) 20-320-11-01-es telefonszámon.

Íme, a részletes program:



KIS SZÍNPAD (Millenniumi Emlékmű)

14:00-19:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, népi játékok, stb.

15:00-15:30 Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport

15:30-16:00 Bemutatkozik az halételeket értékelő szakmai zsűri

16:00-16:30 Dunaszekcsői fúvószenekar

16:30-17:00 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes

17:30-18:00 Altschwendter Windradlplattler tánccsoport - Ausztria

18:00-21:30 UNTERROCK



NAGY SZÍNPAD (Szentháromság-szobor)

13:00-13:30 Mohácsi Német Ház harmonikás növendékek bemutatkozása

13:30-14:00 Singende Mädchen

14:00-14:30 Lustige Lieder - közreműködik Millich Werner Anikó

14:30-15:00 Zora Néptáncegyüttes - sváb táncok

15:00-15:30 Dunaszekcsői fúvószenekar

15:30-16:00 Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport

16:00-16:30 Wemender Männerchor

16:30-17:00 Altschwendter Windradlplattler tánccsoport - Ausztria

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-18:00 Kéméndi Tamás

18:00-18:30 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes

18:30-19:00 Tarlós Ferenc - Hahner duó

19:00-20:30 HITPARADE a Produceller zenészeivel

20:30-21:00 Eredményhirdetés - főzőverseny

21:30-22:30 DIE MAYRHOFNER koncert - Ausztria, Tirol

23:00-03:00 UNTERROCK - utcabál



SZABADSÁG UTCA (JÓKAI U., SZENT JÁNOS U.)

12:00-24:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

SVÁB UTCA (Sétáló utca Szentháromság-szobor felőli vége) 14:00-21:00 „SVÁB HAGYOMÁNYOK UTCÁJA” – avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

Jókai utca (Szentháromság-szobor felőli vége)

HALPONT (Jókai utca Szentháromság-szobor felőli vége)

11:30-21:00 Halpont - mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, harcsapörkölt, sült hal és más halas finomságok