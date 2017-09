Modern iskolamosdót kapott az olaszi általános iskola az Unilever közreműködésével

Az Unilever Magyarország Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködésével idén már harmadik alkalommal valósították meg az Iskolamosdó Felújítási Programot. A projekt keretében megújult a Baranya megyei Olasz általános iskolájának mosdója is.



Az Iskolamosdó Felújítási Program keretében hátrányos helyzetű kis vidéki iskolákat felújítására került sor. A program háttere a Domestos országos vásárlói kampánya, amelynek célja, hogy egyrészt enyhítsen az iskolák problémáin és felhívja a tanárok és a szülők figyelmét az iskolai illemhelyek higiéniájának fontosságára. Eddig csaknem kétezer kisgyermek iskolai higiéniai körülményein sikerült javítani.

Az idén felújított oktatási intézmények között található az Olaszi Általános Iskola is. A megújult iskolamosdó ünnepélyes átadásán Borsodi Gáborné, az intézmény igazgatója röviden ismertette a projekt részleteit, hangsúlyozva, hogy a cégcsoport támogatása mellett a helyi képviselő-testület is hozzájárult a munkálatok költségeinek előteremtésére.

Hargitai János (képünkön) országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos az iskola tornacsarnokában összegyűlt kisiskolások és tanáraik előtt mondott beszédében kiemelte, hogy amikor a Domestost emlegetjük, akkor három magyarországi gyárra kell gondolnunk, ahonnan az Unilever cégcsoport szinte egész Európát ellátja termékeivel.

A politikus a gyerekekhez szólva hívta fel a figyelmet, hogy „amikor Rama margarint esztek vagy Lipton teát isztok, akkor tudjátok, hogy az élelmiszeriparban ezeket a termékeket is ez a cégcsoport készíti és juttatja el hozzátok".

- Amikor az Unilever a társadalmi felelősségvállalás keretében különböző programokat támogat, akkor célszerűen olyanokkal teszi, amelyek a gyerekeket, az iskolákat és így a jövőt érintik. Más területen is folytattak ilyen programokat, például segítették a Magyar Mentőszolgálatot, játszótereket is építettek. Tavaly tíz iskolát újítottak fel oly módon, ahogy azt tették most az olaszi iskolával, öt másik intézménnyel egyetemben.

A képviselő az iskolafejlesztéseket illetően kiemelte, hogy az gyakorlatilag az ország legnagyobb vállalkozása, hiszen az oktatási rendszert kell a tegnapi állapotából egy korszerűbb állapotába fejleszteni.

- Én sokáig azt hittem, hogy pénzt előteremteni és iskolákat megújítani a világ legnehezebb feladata, hiszen a pénzt elő kell teremteni valahogy a költségvetésből. Ma már tudjuk, hogy az oktatás tartalmi részének fejlesztése sokkal nehezebb. Így lesz lesz a választókörzetemben is, ahol számos további iskola és oktatási intézmény fejlesztésére kerül sor a jövőben.

Hargitai János végezetül elmondta, hogy a mostani fejlesztés elsősorban a helyiek aktivitását dicséri.

- A helyiek megfogták a lehetőséget és elérték a szimpátiaszavazásokkal, hogy rájuk gondoljon az Unilever, amikor fejleszteni akart a társadalmi felelősségvállaláson keresztül. Tehát elsősorban magatoknak köszönhetitek, hogy megújult a mosdótok - zárta szavait az iskolásoknak címezve.